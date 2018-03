Elysium TOT, Sederhana dan Desain Modern

Jakarta: Teknologi nirkabel kian menjadi teknologi yang banyak digunakan produsen untuk menghadirkan kemudahan dan kenyamanan penggunaan, tanpa gangguan dan keterbatasan yang dihadirkan oleh kabel.



Hal ini turut menjadi salah satu faktor yang dihadirkan Elysium pada rangkaian speaker karyanya, salah satunya adalah TOT. Serupa dengan Iron Mini, TOT turut menyuguhkan pengguna kenyamanan mendengarkan musik dari berbagai sumber pada satu perangkat.

Elysium TOT Plus Suara bagus

Jangkauan bluetooth luas

Desain modern dan trendi Minus Tidak ada indikator lampu

Saluran radio FM

Berbeda dengan Iron Mini yang mengusung desain retro serupa radio model lama, Elysium TOT ini hadir dengan desain lebih modern dalam balutan warna biru kehijauan. Desain lebih modern ini dihadirkan melalui lubang speaker yang mendominasi bagian depan perangkat.Selain itu, kesan modern juga dihadirkan melalui kesederhanaan desain yang diusungnya secara keseluruhan. Elysium hadir dalam bentuk serupa oval tanpa sudut, dan terbalut bahan serupa metal berwarna biru kehijauan yang meliputi bagian depan, sisi hingga sebagian dari bagian belakang.Namun bagian tengah di belakang perangkat, Anda akan menemukan sentuhan warna hitam yang menghubungkan dengan bagian atas dan alas perangkat. Bagian belakang dan kedua sisi ini berbalut bahan plastik dikombinasikan dengan bahan karet.Berbeda dengan bagian berwarna biru kehijauan dengan dominasi lubang membulat, bagian hitam ini hadir rongga berpola vertikal, yang menjadi lokasi driver bass. Di atas bagian berwarna hitam tersebut, Anda akan menemukan bagian kecil dengan tulisan Open dan dapat dibuka, melindungi sejumlah port input audio, terdiri dari port USB, microSD, DC In serta jack Line-in.Di sisi atas, Anda dapat menemukan dua lubang dengan batang besi kecil di tengahnya pada ujung perangkat, berfungsi sebagai rongga untuk menyematkan tali kulit yang disediakan guna mempermudah speaker Bluetooth ini dibawa layaknya tas tangan.Selain itu, di sisi atas juga terdapat tombol daya, M untuk mode, Play dan Pause, serta volume, dalam balutan bahan karet. Sedangkan bagian bawah terdapat dua bagian kecil di sudut berbahan karet, berfungsi sebagai alas sehingga perangkat dapat berdiri stabil pada permukaan licin.Menghubungkan perangkat ini cukup mudah, Anda hanya perlu menekan tombol daya hingga tedengar bunyi pemberitahuan speaker aktif dan tekan tombol daya lagi untuk memilih mode konektivitas yang diinginkan.Sebagai penanda, Anda akan mendengar bunyi tut panjang saat speaker telah terhubung dengan Bluetooth, dan lampu LED yang terdapat di bagian atas perangkat tidak lagi berkedip. Namun berbeda dengan Iron Mini, lampu LED ini tidak menampilkan perbedaan warna untuk menandakan mode yang dipilih dengan menekan tombol berikon M di sisi atas perangkat.Mengandalkan konektivitas Bluetooth, speaker ini dapat terhubung dengan sumber audio dengan jarak hingga 10 meter, dengan kondisi tidak terhalang tembok atau benda solid. Namun selain via Bluetooth, perangkat ini juga mendukung sumber audio via AUX dan Radio FM.Sayangnya, perangkat ini tidak dilengkapi dengan indikator untuk saluran Radio FM. Meskiun demikian, speaker ini mampu menghadirkan suguhan keluaran audio tergolong baik walau tanpa dukungan antenna eksternal, meski juga bergantung pada cakupan sinyal di wilayah Anda.Uniknya, kemudahan juga dihadirkan Elysium TOT melalui salah satu sumber audio yang didukungnya yaitu microSD. Anda hanya perlu memasukan kartu, perangkat akan mendeteksi file audio pada kartu dan memutar lagu secara otomatis.Menyoal suara, secara keseluruhan Elysium TOT mampu menyuguhkan keluaran audio yang baik, dengan soundstage yang juga baik dan vokal yang jernih. Namun, speaker ini lebih menyuguhkan audio treble lebih jernih, dan tidak terlalu menonjol pada audio bass.Keindahan desain modern yang diusung speaker ini selaras dengan keindahan suguhan audio baik yang disuguhkannya. Perangkat ini juga sesuai untuk digunakan dalam kegiatan luar ruang berkat bekal baterai 3.000 mAh.Hanya saja, ketiadaan lampu indikator untuk menandakan mode yang dipilih serta saluran Radio FM yang didengarkan sedikit disayangkan.(MMI)