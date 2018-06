Elysium Dot, Koneksi Nirkabel Desain Retro

Jakarta: Tingkat adopsi perangkat mobile dengan desain layar sentuh mengalami pertumbuhan pesat. Namun hal ini tidak berarti kehadiran keyboard mekanik layaknya keyboard pada mesin tik telah dilupakan dan tidak lagi dirindukan oleh konsumen.



Sejumlah konsumen, mungkin Anda salah satunya, masih menilai bahwa keyboard dengan tuts fisik lebih mampu menghadirkan kenyamanan dan kesenangan dalam mengetikan ide pada kertas digital pada perangkat komputasi.

Elysium DOT Plus Desain unik serupa mesin tik retro

Kemudahan terhubung via Bluetooth

Bisa terhubung ke perangkat dengan berbagai sistem operasi Minus Penempatan tuts yang sedikit tidak umum, membutuhkan waktu pembiasaan

Desain retro serupa keyboard mesin tik klasik pada era lampau dihadirkan keyboard Bluetooth mekanik karya Lofree, Elysium DOT melalui tut berbentuk lingkaran. Selain membulat, tuts ini hadir dengan bagian permukaan yang sedikit cekung sehingga sesuai dengan jemari Anda saat menekannya.Keyboard ini hadir dengan tuts berukuran lebih besar, seperti Enter dan Shift, yang menggabungkan dua tuts lingkaran menjadi satu, sehingga Anda dapat segera menemukannya saat mengetik, tanpa perlu memeriksanya secara langsung. Ukuran kedua tuts yang lebih besar ini turut mendukung kesan klasik yang diusung keyboard.Sayangnya, desain tuts yang diusung perangkat ini sedikit menyulitkan saat harus membersihkan debu yang menempel pada keyboard. Menyoal bodi, keyboard ini tergolong berat namun memungkinkan keyboard tetap stabil meski berada di permukaan licin. Stabilitas ini juga didukung oleh kaki penyangga berbalut bahan karet di bagian bawah.Kaki penopang ini juga hadir dengan ketinggian berbeda, dengan bagian depan lebih rendah dan bagian belakang lebih tinggi, sehingga ketinggian yang tepat dan mendukung kenyamanan saat keyboard digunakan untuk mengetik.Selain itu, letak tuts keyboard yang sedikit berbeda dari keyboard laptop pada umumnya, termasuk terkait letak tuts CTRL, FN, ALT dan Starts untuk Windows. Hal ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan saat awal penggunaan, namun akan berangsur membaik setelah telah terbiasa menggunakannya.Tidak hanya melalui desain, kesan klasik juga dihadirkan melalui keluaran suara serupa keyboard mesin tik era lampau. Selain menghasilkan suara, tuts pada keyboard mampu menghadirkan umpan balik yang nyaman saat digunakan untuk mengetik.Uniknya, lampu indikator yang terletak di sebelah tuts Caplocks tidak berfungsi untuk menampilkan bahwa tombol tersebut telah berfungsi. Lampu tersebut berfungsi sebagai indikator kesuksesan proses pairing keyboard via Bluetooth, sehingga Anda tidak akan mengetahui tuts dalam keadaan aktif atau tidak, tanpa mengetikan huruf.Sementara itu, kemudahan juga dihadirkan keyboard ini dalam hal konektvitas unit dengan perangkat mobile atau bahkan komputer tanpa dukungan Bluetooth. Serupa nama yang diusungnya, keyboard ini mengunggulkan kemudahan konektivitas via Bluetooh, namun juga menyediakan kabel untuk menghubungkannya dengan komputer.Untuk mengaktifkan keyboard ini, Anda hanya perlu menggeser tuas Power di sisi kanan keyboard ke bagian bertuliskan kata On. Namun jika ingin menggunakan mode Bluetooth, geser tuas daya ini ke bagian bertuliskan kata Bluetooth.Menggeser ke bagian tersebut akan mengaktifkan Bluetooth pada keyboard, dan untuk mengaktifkan fungsi pairing pada perangkat, Anda kemudian harus menekan tombol Fn dan 1 selama tiga detik, hingga lampu indikator di sebelah tuts Caplocks berkedip.Kemudian, cari nama Bluetooth DOT@LOFREE pada perangkat mobile dan hubungkan kedua perangkat ini. Lampu indikator di sebelah tuts Caplocks akan berhenti berkedip dan mati jika proses pairing antara keyboard dan perangkat mobile berhasil.Keyboard ini dapat menyimpan pairing hingga tiga perangkat secara simultan, dan Anda dapat menyimpannya melalui kombinasi tombol fn dan 1, fn dan 2, serta fn dan 3. Anda dapat berganti konektivitas antara keyboard dan tiga perangkat yang telah disimpan dengan menekan kombinasi tombol tersebut.Bagi pengguna perangkat tanpa dukungan Bluetooth, Anda dapat menghubungkan perangkat atau komputer tersebut menggunakan kabel khusus yang tersedia pada kemasan penjualan. Setelah menghubungkan kabel ke perangkat dan mengaktifkan daya, Anda perlu menggeser tuas sistem operasi ke arah OS yang digunakan komputasi. Geser ke arah kiri untuk OS Android atau Windows, serta ke kanan untuk OS Mac atau iOS.Mengusung fitur konektivitas via Bluetooth, keyboard ini juga dibekali dengan baterai yang diklaim perusahaannya mampu bertahan hingga selama 15 bulan dalam sekali pengisian daya. Namun, klaim ini hanya berlaku jika keyboard digunakan pada mode penggunaan via Bluetooth dan dengan lampu latar pada tuts keyboard dalam kondisi nonaktif.Perangkat ini juga didukung oleh tiga level kecerahan lampu latar pada tuts, yang turut mempengaruhi daya tahan baterai perangkat.(MMI)