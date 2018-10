ASUS ROG Strix B360-G Gaming, Kecil-Kecil Gaming

Jakarta: Satu hal yang Medcom.id puji dari ASUS terutama brand gaming ASUS ROG adalah mereka tidak pernah setengah hati dalam menciptakan produk, termasuk motherboard.



Medcom.id beberapa waktuu lalu berkesempatan menjajal motherboard ukuran micro ATX (mATX). Ukurannya kecil, tapi malah memukau dari segi desain dan performanya.

ASUS ROG Strix B360-G Gaming Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400 MHz (2x 8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-Top-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ27AQ Mouse Logitech G903, Logitech G603 Keyboard Logitech G610 Orion, Logitech G13 Headset Logitech G430, Logitech G633

PENGUJIAN PCMark 10 3DMark Fire Strike Cinebench R15 (Multi) Cinebench R15 (Single) SKOR 5271 14827 916 170

ASUS ROG Strix B360-G Gaming Plus Desain gaming sepenuhnya

Fitur lengkap

Mendukung mode AMD Crossfire

Performa sangat memuaskan Minus Slot PCIe 3.0 x1 terhalang oleh kartu grafis

Namanya adalah ASUS ROG Strix B360-G Gaming. Anda bisa langsung mengetahui bahwa motherboard ini hadir dengan soket LGA 1151 pendukung prosesor Intel Generasi ke-8 (Coffee Lake) dan chipset Intel B360.Kelas ini untuk konsumen yang ingin menciptakan budget PC gaming setingkat lebih tinggi dari kelas entry level. Melihat desainnya saja, ASUS ROG Strix B360-G Gaming tidak diragukan produk ini. Kesan gaming yang sangat kental bisa langsung terasa.ASUS ROG Strix B360-G Gaming hadir dengan warna dasar PCB warna hitam dengan sentuhan warna abu-abuu dan merah khas ASUS ROG. Warna tersebut diberikan pada ornamen teks bertuliskan ASUS ROG Strix.Motherboard ini memiliki cover I/O Port dan heatsink besar dengan desain menarik serta masih dilengkapi LED RGB berwarna merah di I/O Cover dan bagian bawah PCB. Cover chipset juga dilengkapi dengan ornamen hias berupa logo ASUS ROG.Bagaimana dengan fitur yang dibawanya? Ukuran microATX tidak membuat motherboard segmen gaming ini hadir dengan fitur seadanya. ASUS ROG Strix B360-G Gaming memiliki mendukug fitur power connector 24-pin dan 8-pin.ASUS ROG Strix B360-G Gaming memiliki empat slot untuk kartu RAM DDR4 di kecepatan 2133/2400/2666 MHz dengan kapasitas maksimal 64GB, yang sudah mendukung arsitektur Dual Channel Memory. Selain itu, juga tersedia dukungan fitur Intel XMP.Untuk slot VGA tersedia dua slot PCIe 3.0 x16, yang salah satunya didukung steel plate untuk memperkuat VGA yang terpasang di atasnya. ASUS ROG Strix B360-G Gaming juga masih mendukung fitur AMD 2-Way CrossFire X.Di antara kedua slot itu terdapat dua slot PCIe 3.0 x1. Sayangnya apabila Anda menggunakan VGA yang cukup tebal, kedua slot PCIe 3.0 x1 tersebut akan terhalang, misalnya untuk modul WiFi tambahan.Untuk opsi memori internal atau storage ASUS ROG Strix B360-G Gaming tetap memiliki pilihan yang sangat lengkap. Tersedia dua slot M.2 Socket, ditambah masih tersedianya enam port SATA 6Gbps. Seluruhnya juga kompatibel dengan fitur Intel Optane Memory Ready.Beralih ke bagian rear panel I/O Port, konektivitas yang disediakan juga sangat lengkap untuk motherboard micro ATX. Tersedia port PS/2, port DVI untuk monitor pengguna yang mungkin belum mendukung port HDMI maupun Display Port.ASUS ROG Strix B360-G Gaming memang tidak menyediakan port Display Port. Tersedia port lainnya yaitu dua port USB 3.1 Gen2, dua port USB 3.1 Gen1 (blue), dan dua port USB 3.1 Gen2 (red) Type-A.Untuk kebutuhan audio, ASUS ROG Strix B360-G Gaming menyediakan port Optical S/PDIF dan lima audio jack. Motherboard ini sudah ditanamkan software pendukung berupa Sonic Radar III dan Sonic Studio III untuk memberikan kustomisasi audio sesuai aktivitas yang berjalan terutama gaming.Tidak ketinggalan port RJ45 LAN di ASUS ROG Strix B360-G Gaming juga didukung Anti-Surge yang melindungi jaringan internet yang terhubung ke PC menghantar lonjankan gelombang listrik.Dalam menguji ASUS ROG Strix B360-G Gaming, motherboard ini dipasangkan prosesor Intel Core i5-8400 dengan dua keping kartu RAM Apacher Panther Rage 2400MHz 16GB.Kartu grafisnya menggunakan Colorful iGame GTX 1070 X-Top-8G .Sistem pendinginnya menggunakan dukungan Noctua NH-U21S. Pada pengujian pertama ASUS ROG Strix B360-G Gaming kami jajal untuk menjalani beberapa software benchmark.Hasil pengujian ASUS ROG Strix B360-G Gaming memperlihatkan skor yang tergolong tinggi dan baik untuk kelas motherboard Intel B360 yang dipadukan prosesor Intel Core i5-8400. Motherboard ini mendukung kemampuan multitasking dan rendering yang gesit di kelasnya.Pengujian selanjutnya adalah dengan mendukung performa PC untuk memainkan game kelas AAA, yakni Ashes of the Singularity: Escalation, Far Cry 5, dan The Witcher 3: Wild Hunt.ASUS ROG Strix B360-G Gaming dengan testbed yang disebutkan di atas ternyata mampu menyajiikan performa gaming di kualitas grafis Ultra dengan framerate semuanya di atas 30fps, bahkan mencapai 60fps.ASUS ROG Strix B360-G Gaming hadir dengan desain gaming yang sangat kental. Konsumen tidak akan mendapatkan tampilan saja, tapi juga fitur lengkap dan performa yang terasa hampir setara motherboard premium.Di sisi fitur Anda tetap bisa memiliki kapasitas RAM yang besar serta opsi penyimpanan internal yang besar dan lengkap. ASUS ROG Strix B360-G Gaming juga mendukung penggunaan dua VGA AMD sekaligus. Sayangnya pengguna mungkin harus mengorbankan slot PCIe 3.0 x1.Untuk performa, tiga game kelas AAA yang berjalan di kualitas grafis Ultra tetap bisa berjalan di fram rate lebih dari 30fps bahkan menyentuh 60fps.ASUS ROG Strix B360-G Gaming sendiri dibanderol di harga sekitar Rp2.250.000. Harga tersebut masih bisa diperhitungkan apabila konsumen menginginkan motherboard gaming setara kelas premium.(MMI)