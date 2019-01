Gigabyte GeForce RTX 2070, Lumayan dan Banyak Fitur

Jakarta: Setelah mengulas kartu grafis Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC, kini kami menjajal anggota keluarga lainnya dari NVIDIA RTX racikan Gigabyte.



Medcom.id menjajal Gigabyte GeForce RTX 2070 yang hadir dengan VRAM 8GB GDDR6. Dari segi tampilannya, Gigabyte GeForce RTX 2070 lebih menarik ketimbang versi RTX 2080 Ti, di bagian kipas pendinginnya.



Bagian depan ketiga baling kipasnya Gigabyte GeForce RTX 2070 terdapat bagian rangka yang melintang diagonal di atasnya kipasnya. Ini ditambah permaiwan warna LED RGB yang terlihat berputar mengikuti ujung baling kipas pendingin.



LED RGB tersebut bisa dikustomisasi dengan beragam warna dan gaya efek menyala. Kesan yang didapatkan dari tampilannya jelas lebih menarik dan mewah dibandingkan Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC.







Tiga baling kipas pendingin ini masih mengadopsi teknologi Gigabyte Windforce Stack dengan ukuran 100mm, lebih besar dari Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC yang berukuran 82mm.



Namun, kipas pendingin Gigabyte GeForce RTX 2070 ini masih mengadopsi model alternate spinnning, yang arah putaran kipas bagian tengahnya berlawanan arah jarum jam dari dua kipas di kanan dan kirinya.



Ukuran baling kipas yang lebar, fitur alternate spinning, dan heatpipe direct touch dengan GPU dan RAM diklaim Gigabyte mampu memberikan sistem pendingin yang sangat cukup baik. Kipas pendinginnya juga mendukung 3D Active Fan. Baling kipas hanya akan berputar saat suhu cukup tinggi sehingga menyajikan performa senyap.



Gigabyte GeForce RTX 2070 disebutkan hanya mendukung mode multi-view hingga empat output display atau monitor. Namun, kartu grafis ini memiliki I/O Port yang cukup lengkap: tiga DisplayPort 1.4, tiga port HDMI 2.0b, dan satu port USB Type-C untuk Virtual Link.







Jumlah port yang banyak tersebut mendukung opsi jenis koneksi yang dibutuhkan tergantung monitor yang digunakan. Sayangnya, kartu grafis ini tidak mendukung fitur multi GPU menggunakan NVIDIA SLI.





Bagaimana Performanya?

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400 MHz (2x 8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-Top-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ27AQ Mouse Corsair Dark Core SE, Corsair Scimitar Pro Mousepad Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris Keyboard Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE Headset Corsair HS60, Corsair HS70

Gigabyte GeFroce RTX 2070 Plus Tampilan lebih menarik dibandingkan versi RTX 2080 Ti

Performa memuaskan

Port display output banyak Minus Tidak mendukung SLI

Gigabyte GeForce RTX 2070 memiliki 2304 CUDA core dengan core clock 1770Mhz. Kecepatan tersebut jauh mengalahkan boost clock RTX 2070 versi reference di angka 1620MHz.Gigabyte GeForce RTX 2070 hadir dengan memory bus 256 bit dengan memory bandwidth 448GBps dan mendukung resolusi maksimal hingga 7680 x 4320 di refreh rate 60Hz.Medcom.id kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan Gigabyte GeForce RTX 2070 pada motherboard ASUS ROG Strix Z390 Maximus XI Extreme yang sudah ditanamkan prosesor Intel Core i9-9900K serta komponen lainnya dari testbed milik Medcom.id.Medcom.id melakukan pengujian dalam mode default untuk mengetahui performa bawaannya. Pengujian pertama dilakukan lewat 3DMark Fire Strike. Tercatat bahwa skor pengujian ini mencapai 19.508 poin.Pengujian selanjutnya adalah dengan memainkan game kelas AAA di resolusi 1920 x1080 di kualitas grafis tingkat Ultra. Game yang digunakan adalah Ashes of Singularity: Escalation, The Witcher 3: Wild Hunt, Far Cry 5, dan Assassin's Creed Odyssey.Dari pantauan Medcom.id, Gigabyte GeForce RTX 2070 mampu menyajikan framerate diatas 60 fps. Termasuk pada game Ashes of Singularity: Escalation yang menjadi game benchmark yang dikenal cukup berat.Gigabyte GeForce RTX 2070 mampu menampilkan framerate rata-rata 68fps untuk game tersebut. Sementara untuk game AAA terkini seperti Assassin's Creed Odyssey mampu menyajikan frame rate terendah di 37 fps dengan rata-rata di 65fps.Mengingat Gigabyte GeForce RTX 2070 merupakan kartu grafis pertama RTX 2070 yang diuji Medcom.id maka sejauh ini belum ada kartu grafis yang bisa dijadikan perbandingan.Namun melihat skor pengujian Gigabyte GeForce RTX 2070 bisa diambil kesimpulan bahwa kartu grafis ini sudah menyajikan performa frame rate di atas 60fps dengan mudahnya. Sangat bsa diandalkan untuk bermain game di kualitas grafis ultra.Dari segi tampilannya Gigabyte GeForce RTX 2070 lebih menarik dari versi RTX 2080 meskipun masih membawa fitur yang tidak jauh berbeda. Gigabyte GeForce RTX 2070 dari pantauan Medcom.id di beragam e-commerce ditawarkan dengan harga sekitar Rp9-10 juta.(MMI)