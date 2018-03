SSD SanDisk Ultra 3D 1TB, Kapasitas Besar dan Kencang Sesuai Janji

Jakarta: Nama SanDisk di industri komponen penyimpanan sudah tidak asing lagi. Meksipun telah diakuisisi Western Digital, Sandisk tidak kemudian melebur menjadi satu. Salah satu produk terbarunya yang sampai ke meja Medcom.id adalah SSD SanDisk Ultra 3D 1TB.



Melihat desainnya, produk ini masuk dalam jenis SSD dengan form factor 2,5 inci ketebalan 7 mm. Tampilan luarnya memang tidak ada yang spesial, hampir sama seperti SSD lain di kelasnya dengan balutan warna hitam.

SanDisk Ultra 3D 1TB Plus Balutan warna hitam yang menarik

Performa baik dan sesuai klaim Minus Harga tergolong mahal

SanDisk Ultra 3D menggunakan kontroler Marvell 88SS1074 berbasis arsitektur teknologi 3D NAND 64-layer 3D TLC. Interface yang disediakan mendukung SATA Revision 3.0 (6Gb per detik).Dibalik desainnya yang ramping, SanDisk mengklaim abhwa produk mereka memiliki daya tahan yang sangat baik. Produk ini memiliki daya tahan temperatur penggunaan antara 0 derajat celcius hingga 70 derajat celcius dan daya tahan terhadap guncangan dan getaran.SanDisk Ultra 3D sebenarnya hadir dalam beberapa varian mulai dari kapasitas 250GB, 500GB, 1TB, dan 2TB. Unit yang kami terima adalah yang berukuran 1TB. Di atas kertas, SanDisk menyebutkan kemampuan kecepatan baca mencapai 560MB per detik dan kecepatan menulis hingga 530MB per detik.Lewat pengujian yang kami lakukan menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark dengan data sebesar 1GB yang dibagi dalam 5 segmen. Tercatat kemampuannya hampir sesuai dengan yang disebutkan SanDisk.Hasilnya menyebutkan bahwa kecepatan baca untuk file sebesar 1GB yang dibagi dalam 5 segmen berhasil mencapai 561,5MB per detik, angka tersebut 1,5 angka lebih cepat dari spesifikasi yang disebutkan. Sebaliknya, pada kecepatan menulis tercatat hanya mencapai 529,6MB per detik yang artinya lebih lambat 0,4MB per detik.Kami pun melakukan pengujian selanjutnya dengan proses kompresi dan ekstraksi file berukuran 1GB. Tercatat proses kompresi tersebut memakan waktu 22 detik, dan pada proses ekstraksi hanya membutuhkan waktu 8 detik.Melihat angka pengujian SSD SanDisk Ultra 3D 1TB memang menawarkan kemampuan sesusai janjinya yakni memiki kecepatan baca dan kecepatan tulis yang cepat dan kapasitasnya sendiri tergolong besar di pasar.Tentu saja performa dan kapasitas yang ditawarkannya membuat SSD ini tidak dibanderol dengan harga yang murah, sekitar Rp4,3 juta.(MMI)