Menjajal Kemampuan Ponsel 2 Kamera Depan Oppo F3

Metrotvnews.com, Jakarta: Di industri smartphone, dua nama yang paling dikenal adalah Apple dan Samsung. Namun, ada cukup banyak juga perusahaan asal Tiongkok yang ikut bersaing dengan dua perusahaan raksasa tersebut.



Sebut saja Huawei, Xiaomi, Oppo dan Vivo. Mengingat ada banyak perusahaan yang memperebutkan hati para pengguna smartphone Android, sejujurnya saya terkadang kesulitan untuk membedakan satu merek dengan merek lainnya.

Desain

Software & Antarmuka

Kamera & Video

Performa & Baterai

Kesimpulan

OPPO F3 Prosesor MediaTek MT6750T6 RAM 4GB OS Android 6.0 + ColorOS 3.0 GPU Mali-T860 Memori Internal 64GB Kamera 13MP (belakang), 16MP + 8MP (depan) Dimensi 153,3 x 75,2 x 7,3 mm Bobot 153 gram Baterai 3.200 mAh Layar 5,5 inci 1920 x 1080 pixel Harga Rp4.399.000

OPPO F3 7,7

Selfie wide angle

RAM dan memori internal besar

Baterai tahan lama dan fast charging Masih menggunakan Android Marshmallow

Performa kamera di tempat gelap agak mengecewakan