Xiaomi Redmi Note 5, Bisa Diandalkan dan Harga Terjangkau

Jakarta: April menjadi bulan yang cukup menarik untuk pasar ponsel Indonesia. Beberapa merek meluncurkan produk dalam waktu yang berdekatan, termasuk Xiaomi. Xiaomi resmi menghadirkan Redmi Note 5 untuk Indonesia dengan harga yang sangat bersaing.



Target pasarnya memang masih sama, yaitu konsumen yang ingin spesifikasi menarik di harga kurang dari Rp3,5 juta. Xiaomi Redmi Note 5 memang merupakan penawaran terbaik untuk konsumen Indonesia, terutama para Mi Fans sejauh ini.

Desain

Software dan Antarmuka

Kamera

Performa dan Baterai

Xiaomi Redmi Note 5 Prosesor Qualcomm Snapdragon 636 GPU Adreno 509 Sistem Operasi MIUI 9, Android 8.0 Oreo RAM 3GB/4GB Memori Internal 32GB/64GB Kamera belakang 12MP+5MP Baterai 4.000 mAh Layar 5,9 inci rasio 18:9 FHD+ (2160 x 1080 piksel) Harga Rp2.499.000 (3GB/32GB) & Rp2.999.000 (4GB/64GB)

9 Xiaomi Redmi Note 5 Plus Performa bisa diandalkan

Layar lega

Kualitas kamera memuaskan Minus Desain bodi biasa saja

Tidak ada banyak perubahan di antarmuka MIUI

Daya tahan baterai

Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah Xiaomi Redmi Note 5 versi Indonesia punya perbedaan dengan negara lain. Apa yang membuatnya menarik untuk dibeli? Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Berikut ulasan Medcom.id.Seperti yang sudah dijelaskan, Xiaomi Redmi Note 5 yang tersedia untuk pasar Indonesia memiliki sedikit perbedaan dengan negara lain. Di India, ponsel ini meluncur dengan nama Redmi 5 Plus, sementara untuk pasar Indonesia sendiri Xiaomi memang telah meluncurkan smartphone tersebut.Xiaomi Redmi Note 5 menekankan desain anyar yang menunjukkan rasa premium di kelas terjangkau. Hal ini langsung terlihat dari sisi belakang. Bukan desain pemindai sidik jari membulat di tengah seperti ponsel lainnya, melainkan bentuk kamera belakang yang mengusung dua lensa dan terpasang vertikal.Pada umumnya, vendor smartphone Android tidak mengakui dan tidak membantah ketika konsumen mengatakan mereka meniru desain iPhone. Xiaomi memang tidak menyinggung hal tersebut, terlepas dari desain kamera ini yang memang sama persis.Dua lensa kamera dalam satu bingkai pelindung membuatnya tidak bisa diletakkan di atas meja secara simetris. Selain itu, bingkai kamera ini juga rentan lecet karena posisinya yang lebih menonjol.Terlepas dari hal tersebut, balutan warna emang pada Xiaomi Redmi Note 5 memang terlihat sangat menarik. Sebagian konsumen pria mungkin akan memilih menutupinya dengan memasang casing tambahan, tetapi Xiaomi juga menawarkan beberapa pilihan warna lain yang lebih cocok untuk mereka.Secara keseluruhan, selain kamera belakang, tidak perlu banyak membicarakan desain belakang Xiaomi Redmi Note 5. Desain depan ponsel Android pada umumnya tergolong biasa, terlepas dari siapa yang menciptakan.Hal ini tidak berlaku pada Xiaomi Redmi Note 5. Xiaomi mulai menanamkan beberapa aspek desain premium, seperti layar bezel-less, yang membuatnya memiliki ukuran layar 5,99 inci rasio 18:9. Alhasil, tiga tombol sentuh utama kini menyatu dengan layar.Dukungan MIUI membuatnya tidak selalu muncul saat konsumen memerlukan tampilan yang lebih besar. Saya mengakui bahwa ukuran layar ini berimbas pada dimensi ponsel yang lebih besar, tetapi ternyata tidak menyulitkan ketika dipegang satu tangan. Ini karena tekstur bodinya yang tepat.Untuk antarmuka, Xiaomi Redmi Note 5 belum mengadopsi USB Type-C. Port pengisian baterai terletak di sisi bawah, bersebelahan dengan lubang mikrofon dan jack audio 3,5mm. Xiaomi Redmi Note 5 hanya menyediakan enam lubang speaker di sisi yang sama.Sementara tempat menyimpan kartu SIM ada di pinggir kiri, dan tombol power berada di sisi yang berlawanan. Sisi atas rupanya tidak kosong, Anda bisa melihat pemacar infra merah. Ya, Xiaomi Redmi Note 5 bisa menjadi pengganti pengatur TV, selama sinyal infra merah cocok.Seperti ponsel Xiaomi lain yang meluncur tahun ini, Xiaomi Redmi Note 5 mengadopsi Android 8.1.0 Oreo, berlapis antarmuka MIUI 9.5. Tampilan standar yang dibawa lebih mirip Android versi murni, yang terlihat dari penyematan eleman warna dan desain ikon.Anda juga tetap bisa mengubah desain ikon dengan tema yang sudah tersedia atau mengunduh tema baru secara gratis. Penyematan prosesor Snapdragon 636 memungkinkannya beroprasi dengan lancar, baik saat menjalankan lebih dari dua aplikasi sekaligus.Salah satu fitur yang ditekankan Xiaomi Redmi Note 5 adalah dukungan Second Space. Satu aplikasi bisa menyimpan lebih dari satu profil. Anda bisa mengelolanya secara spesifik, baik menggunakan profil ponsel yang benar-benar baru, atau terbatas untuk aplikasi.Anda juga bisa memberikan proteksi terhadap aplikasi tertentu, misalnya media sosial. Xiaomi Redmi Note 5 akan meminta Anda memasukkan password baru, dan harus mengetik kata kunci ini setiap membuka aplikasi yang dilindungi.Terkait bloatware, Xiaomi Redmi Note 5 tergolong “ramah”. Xiaomi hanya mebenamkan beberapa aplikasi bawah esensial yang cukup berguna, seperti Mi Remote yang bisa terhubung dengan TV dan pendingin ruangan. Ada juga dua aplikasi yang akan mempermudah interaksi pengguna dengan komunitas.Apabila Anda ingin berbagi data secara cepat, Mi Drop bisa menjadi wadah transfer yang memanfaatkan sinyal Wi-Fi. Untuk aplikasi pihak ketiga, Xiaomi menanamkan Facebook, Caping dan PicMix.Xiaomi Redmi Note 5 hadir dengan kamera belakang ganda 12MP+5MP. Menurut kami ukuran resolusi yang ditawarkan kameranya sudah sangat cukup untuk sebuah smartphone yang dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Perlu diingat bahwa besaran megapixel tidak selalu menentukan kualitas hasil kamera bagus atau tidaknya.Berdasarkan pengalaman, kamera belakangnya mampu memangkap cahaya dari kondisi sekitar dengan cepat sehingga menghasilkan foto yang tidak gelap atau malah over exposure alias terlalu terang. Kemampuan ini dilakukan tanpa harus Anda menekan layar untuk menentukan titik fokus sehingga hasil foto cukup terang.Dari hasil warnanya, kamera belakang Xiaomi juga sudah mampu menyajikan foto dengan warna yang kuat untuk setiap objek alias tidak terlihat rata atau kusam. Selain itu, kameranya juga mampu menghasilkan foto dengan efek bayangan yang dramatis karena mampu menangkap bayangan dengan tajam dan detil.Beralih ke kamera depannya, kami melakukan pengujian foto selfie tanpa mode beautify. Kamera Xiaomi Redmi Note 5 berbekal resolusi 5MP rupanya juga masih mampu menghasilkan foto yang bagus dengan catatan yang berlaku untuk kamera depan maupun belakang yaitu harus dalam kondisi pencahyaan outdoor maupun indoor yang cukup.Saat melakukan pengujian foto selfie menggunakan kamera depannya, kamera depan Xiaomi Redmi Note 5 mampu menghasilkan warna sesuatu dengan warna yang kami lihat. Misalnya kami mengambil foto dengan dinding warna jingga sebagai latar dan hasilnya warna wajah di foto selfie tidak ikut menjadi jingga seperti latarnya.Artinya kamera depan Xiaomi Redmi Note 5 masih cukup jeli menangkap kontras warna yang ada di dalam objek foto. Hasilnya juga masih tergolong tajam sehingga Anda tidak perlu cemas bahwa kamera resolusi 5MP tidak cukup untuk menghasilkan foto selfie yangs bagus, kemampuan Xiaomi Redmi Note 5 sudah sangat cukup sesuai dengan harga yang ditawarkan.Xiaomi Redmi Note 5 mengadopsi prosesor terkini Snapdragon 636. Versi unit yang datang ke meja pengujian Medcom.id adalah dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Prosesor ini diklaim Qualcomm sebagai yang terbaik untuk kelas menengah saat ini.Hal tersebut memang terbukti dari beberapa pengujian yang dijalankan. Anda bisa melihat grafik di bawah yang menampilkan informasi pengujian melalui aplikasi PCMark dan 3DMark.Xiaomi Redmi Note 5 sering diadu dengan ASUS ZenFone Max Pro M1. Selain karena pelucurannya yang berdekatan, spesifikasi dan harga yang ditawarkan juga kompetitif. Xiaomi Redmi Note 5 memang tidak memiliki baterai yang lebih besar, sehingga dari segi daya tahan operasional, ia masih kalah dari ASUS ZenFone Max Pro M1. Di sisi lain, ponsel ini unggul dari segi kamera.Sejak awal, ponsel ini tidak menghasilkan panas yang berarti, termasuk saat menjalankan game berat seperti Asphalt 8: Airborne. Xiaomi Redmi Note 5 bisa menjalankan game ini pada pengaturan tertinggi, hanya saja performa terbaik akan didapat pada pengaturan menengah.Selain itu, daya tahan baterainya juga tergolong baik. Walaupun kapasitasnya tidak mencapai 5.000 mAh, Xiaomi Redmi Note 5 bisa beroperasi kebutuhan Anda lebih dari 10 jam. Ini sudah termasuk bermain game dan menonton film via YouTube atau Netflix dengan resolusi Full HD.Xiaomi Redmi Note 5 adalah salah satu ponsel yang paling menarik di segmen menengah saat ini. Harga dan spesifikasi yang ditawarkan sangat menarik, ditambah dengan kemampuan kamera yang bagus. Prosesor yang disematkan membuatnya menjadi salah satu produk dengan kemampuan terbaik di kelasnya.Desain yang disematkan memang meniru Apple, tetapi sebenarnya bukan hanya Xiaomi yang melakukan hal tersebut. Para penggemar berat Xiaomi tentunya tidak akan memikirkan kekurangan itu. Xiaomi mencoba menawarkan aspek lain yang menjadi kelebihannya, yaitu balutan warna, dan dalam konteks ini warna emas yang selalu diunggulkan.(MMI)