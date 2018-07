HP Spectre 13, Tipis Menggoda

Jakarta: Perangkat komputasi mobile dengan dimensi tipis tidak lagi hanya sekadar keinginan konsumen, melainkan telah menjadi kebutuhan. Hal ini turut dipicu oleh semakin tingginya gaya hidup mobile yang terjadi di masyarakat.



Karenanya, Hal ini turut ditangkap HP, dengan menghadirkan rangkaian perangkat berdimensi tipis, salah satunya adalah Spectre 13. Berada dalam lini Spectre yang menyasar kalangan profesional, laptop ini menjanjikan performa baik.

Desain

Fitur

Performa

Pengujian PCMark 10 3DMark Cloud Gate 3DMark Sky Diver HP Spectre 13 3642 7116 3618

Spesifikasi HP Spectre 13-af519TU Ukuran Layar 13,3 inci 16:9, 1920 x 1080 piksel CPU Intel Core i7-8550U GPU Intel UHD Graphics 620 RAM 8GB LPDDR3 Storage 512GB Bobot 1,11 Kg Harga Rp24.299.000

8,5 HP Spectre 13 Plus Desain elegan

Baterai ringan

Keyboard dan touchpad nyaman

Performa baik Minus Baterai tergolong cepat habis

Soal desain, tidak diragukan lagi, HP Spectre 13 tampil mempesona berkat dimensi tipis. Garis desain tegas yang terlihat dari tepian perangkat dan sudut sedikit membulat bikin HP Spectre 13 ini terkesan elegan.Kesan elegan juga didukung oleh dominasi warna putih dengan sentuhan warna perak keemasan di sisi kanan, depan, kiri perangkat, serta di sisi belakangnya. Sentuhan warna keemasan tersebut turut menjadi ciri khas dari perangkat HP di lini Spectre.Mendukung kesan elegan berkat tampilan yang mengkilat, layar ultrabook ini hadir dengan ukuran 13 inci dan bezel yang tidak terlalu tipis. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan versi pendahulunya, bezel pada layar Spectre 13 lebih tipis.Selain itu, keindahan juga dihadirkan oleh desain keyboard yang terbenam pada bodi perangkat. Keyboard full chiclet ini sekilas mengusung desain serupa keyboard untuk iMac karya Apple, terutama saat perangkat hadir dalam putih.Uniknya, berbeda dengan laptop tipis lain, Anda tidak akan menemukan port atau tombol apapun di sisi perangkat. HP memusatkan penempatan port di sisi belakang perangkat, yang dihiasi oleh warna perak keemasan.Tombol daya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan daya dapat Anda temukan di atas keyboard, diapit oleh pola serupa berlian yang tidak hanya mempercantik tampilan perangkat, namun juga berfungsi sebagai speaker audio.Layout tombol keyboard perangkat ini hadir dengan kehadiran jajaran tombol Home, Page Up, Page Down, dan End di sebelah kanan. Kehadiran jajaran tombol tersebut sering kali mengecoh sehingga menyebabkan kesalahan penekanan di awal penggunaan, dan membutuhkan waktu sedikit lama untuk dapat terbiasa.Sementara itu, HP tidak menyediakan tombol pengendali volume fisik, dan memusatkan pengendalian tersebut pada tombol di atas tombol numerik pada keyboard. Di sisi belakang, Anda akan menemukan jack Audio di sudut kiri sisi, dan tiga port USB type-C di sudut kanan.Serupa dengan laptop MacBook versi terbaru, HP turut membekali Spectre 13 dengan dukungan sejumlah port USB Type-C, mendampingi jack audio 3,5mm. Sebanyak tiga port USB 3.1 type-C yang hadir pada laptop tipis ini mendukung fungsi pengisian daya.Namun, hanya dua dari tiga USB tersebut yang mendukung fungsi USB Thunderbolt. Menyadari bekal port USB type-C secara keseluruhan ini dapat menimbulkan kebingungan pada pengalaman penggunaan, HP membekali perangkatnya dengan adapter USB type-C ke Type-A pada kemasan penjualan Spectre 13.Sayangnya, HP tidak menyematkan dukungan slot card reader pada sisi bodi perangkat. Hal ini berarti Anda harus memanfaatkan card reader eksternal yang dapat dihubungkan pada perangkat via adapter USB.Menyoal komunikasi, HP Spectre hadir dengan dengan konektivitas Wi-Fi nirkabel, yang didukung oleh adapter Intel Dual Band Wireless AC 8265. Namun, HP masih belum menawarkan model Spectre dengan dukungan WWAN, yang memungkinkannya menghadirkan opsi konektivitas ke internet via kartu SIM dan jaringan LTE.Uniknya, jika diperhatikan dengan lebih seksama, Anda juga akan menemukan tombol yang mewakili mode pesawat, pada jajaran tombol fungsi di atas tombol angka. Tombol ini bisa menghentikan sementara waktu konektivitas jaringan internet ke perangkat saat dalam perjalanan via udara.HP Spectre 13 hadir dengan dukungan chipset prosesor karya Intel, Intel Core i7-8550U, mampu menyuguhkan performa baik selama penggunaan dalam aktivitas komputasi harian. Aktivitas ini turut melibatkan pengaksesan sejumlah tab di peramban.Performa yang baik juga ditampilkan pada proses booting, yang dapat dilakukan laptop ini dengan cepat. Melakukan edit foto, dibarengi dengan mengetik dan membuka sejumlah tab di peramban dan sejumlah folder pada laptop ini juga tidak terganggu oleh lag.Selain itu, performa pendukung pengalaman penggunaan yang menyenangkan juga dihadirkan oleh layar laptop yang mampu menyuguhkan tampilan gambar jernih, tajam dan kaya warna, berkat penawaran resolusi 4K. Tidak hanya memanjakan mata, layar laptop ini juga dibekali kemampuan sentuh, dengan tingkat responsifitas baik.Pengaturan tingkat kecerahan layar default akan memungkinkan mata Anda menikmati tampilan gambar pada layar tanpa cepat lelah. Pengalaman penggunaan yang menyenangkan juga dihadirkan HP Spectre 13 pada touchpad yang tersemat di bagian bawah keyboard.Touchpad ini mampu menyuguhkan responsifitas baik, serta tidak menimbulkan kesan licin saat digunakan berkat penggunaan bahan bertekstur. Perubahan lokasi speaker yang turut didukung oleh teknologi karya Bang & Olufsen, juga dapat memanjakan telinga saat digunakan untuk menikmati konten multimedia seperti lagu atau film.Meskipun demikian, keyboard ini mampu menghadirkan pengalaman penggunaan yang menyenangkan. Mengetik via keyboard ini kami mendapati bahwa tombol keyboard tergolong empuk dan menyuguhkan umpan balik taktil. Sehingga, kami tidak merasa cepat lelah saat mengetik dengan keyboard ini dalam jangka waktu lama.Untuk urusan baterai, laptop ini mampu bertahan selama 8 jam saat digunakan untuk aktivitas komputasi harian. Sedangkan saat diuji menggunakan aplikasi benchmark yang melibatkan simulasi penggunaan aktif, HP Spectre 13 ini hanya mampu bertahan selama 2 jam 40 menit.HP Spectre 13 mampu menghadirkan pengalaman penggunaan menyenangkan, berkat waktu booting cepat dan tanpa gangguan lag saat digunakan untuk melakukan aktivitas komputasi.Selain itu, dimensi tipis dan bobot ringan turut menambah kesenangan membawa laptop ini serta dalam perjalanan.Lebih ditujukan untuk profesional, laptop ini mungkin kurang sesuai untuk Anda yang mencari perangkat dengan kemampuan untuk dapat mendukung permainan game.Selain itu, jika Anda merupakan pelaku kegiatan komputasi aktif, Anda akan selalu bersiap mengisi daya baterai yang cukup cepat terkuras, terlebih akibat bekal layar beresolusi tinggi dengan tampilan memanjakan mata.(MMI)