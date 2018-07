SanDisk iXpand Base, Sederhana dan Mudah

Jakarta: Popularitas perangkat bersistem operasi iOS terus mendorong perusahaan pihak ketiga dalam menawarkan aksesori dan solusi pendukung yang kompatibel dengan perangkat tersebut, termasuk Western Digital.



Melalui produk terbaru SanDisk, yaitu iXpand Base, Western Digital menawarkan kemudahan dan keamanan yang diklaim lebih baik dalam melakukan backup dan mengisi daya perangkat iOS Anda.

Menyoal desain, SanDisk iXpand Base hadir serupa tatakan berbentuk kotak dengan sudut-sudut membulat yang sedikit tebal. Bagian Base ini didominasi oleh warna hitam di bagian atas, dan perak di bagian bawah.Anda juga akan menemukan bagian atas Base berbalut bahan karet lembut bertekstur, mampu mencegah iPad atau iPhone bergeser saat diletakan di atasnya. Sementara itu di bagian bawah yang didominasi warna perak, Anda dapat menemukan sejumlah slot.Di sisi bawah Base Anda akan menemukan slot untuk kartu SD dan port kabel microUSB yang harus Anda hubungkan ke stop kontak via kabel dan adapter khusus, saat mengisi daya perangkat iOS.Di bagian bawah Base, Anda dapat menemukan port USB yang bertugas untuk menghubungkan perangkat iOS dengan Base menggunakan kabel lightning. Secara desain, Base tergolong cukup besar untuk menyangga iPhone, namun sedikit terlalu kecil untuk menyangga iPad.Ketersediaan sejumlah slot penghubung kabel yang mengharuskan Anda menghubungkan base dan perangkat via kabel mungkin menyebabkan juntaian kabel yang sedikit mengganggu pemandangan. SanDisk menyematkan sejumlah instruksi penempatan kabel untuk menjadikan juntaian kabel tidak terlalu berantakan.Slot lightning pada bagian bawah Base tidak hanya bertugas untuk mengisi daya perangkat, juga memungkinkan Anda melakukan backup secara bersamaan. Saat kabel lightning terpasang ke perangkat dan koneksi ke Base berhasil, produk ini akan secara otomatis melakukan backup data.Untuk dapat melakukan backup secara otomatis tersebut, Anda harus mengunduh aplikasi SanDisk iXpand Base dari App Store terlebih dahulu. Sayangnya, Base tidak dapat berfungsi jika tidak terhubung dengan sumber listrik via stop kontak.Sebelumnya, fitur backup akan memindai unggahan data yang terakhir kali Anda backup sebelum menambahkan foto, video dan kontak yang belum dibackup. Aplikasi iXpand Base juga dapat berfungsi di latar sehingga Anda dapat menggunakan iPhone atau iPad sembari melakukan backup.Melalui aplikasi iXpand Base, Anda dapat melakukan sinkron foto, video dan kontak ke ponsel menggunakan fitur yang tersedia, namum tidak tersedia opsi untuk melakukan sinkronisasi pada file individual dari iPhone ke Base.Selain menyimpan, aplikasi ini juga dapat digunakan meninjau, berbagi dan mengelola foto, video dan kontak, meski hanya dapat dilakukan saat iPad atau iPhone terhubung ke Base dan Base terhubung ke sumber daya.Bertugas sebagai medium penyimpanan data, SanDisk membekali iXpand Base ini dengan ruang penyimpanan berkapasitas 128GB, cukup besar untuk melakukan backup data perangkat iOS Anda.Selain landasan, SanDisk iXpand Base juga menghadirkan kemudahan dalam melakukan backup, meski tidak dapat dilakukan tanpa sokongan daya listrik. Harga perangkat ini memang sesuai untuk konsumen yang telah terbiasa menggunakan perangkat Apple.(MMI)