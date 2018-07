ASUS ROG Strix X470 I-Gaming, Si Kecil yang tak Bisa Diremehkan

Jakarta: Salah satu benefit yang dihadirkan dari prosesor AMD Ryzen Generasi Ke-2 adalah performanya yang masih bisa diandalkan untuk gaming sekalipun di seri menengah.



Oleh sebab itu, banyak vendor hardware motherboard yang merilis ragam produk untuk mendukung kemampuan prosesor tersebut misalnya ASUS lewat ROG Strix X470 I-Gaming.

Testbed Pengujian Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700 Motherboard Asus Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400MHz (2x8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-TOP-8GB, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8GB Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM850X Monitor Asus PB287Q 4K, Asus MZ 27AQ Mouse Logitech G903, Logitech G603 Keyboard Logitech G610 Orion, Logitech G13 Headset Logitech G430, Logitech G633

Benchmark PCMark 10 3DMark Fire Strike Cinebench 15 (Single) Cinebench 15 (Multi) Skor 3.899 2.971 155 824

ASUS ROG Strix X470 I-Gaming Plus Desain gaming yang kental

Fitur tergolong lengkap

Performa memuaskan Minus Harga agak tinggi

ASUS ROG Strix X470 I-Gaming hadir dengan form factor mini-ITX. Ukuran yang mungil memang kerap diremehkan. Menurut Medcom.id, justru ASUS ROG Strix X470 I-Gaming patut dilirik mereka yang ingin memiliki PC gaming dengan modal terbatas.ASUS ROG Strix X470 I-Gaming hadir dengan desain layaknya motherboard gaming. Motherboard ini dilengkapi dengan ragam hias berupa susunan teks ASUS Republic of Gamers dengan beragam jenis font di bagian armor dan PCB bahkan hingga ke cover slot M.2.ASUS ROG Strix X470 I-Gaming juga masih dilengkapi dengan deretan LED RGB di tepiannya dekat slot kartu RAM dan di logo ROG d atas cover M.2. Fitur LED RGB ini juga masih didukung dan bisa dikustomisasi lewat Aura Sync.Masuk lebih dalam ke spesifikasinya ASUS ROG Strix X470 I-Gaming boleh dibilang membawa kelengkapan fitur layaknya motherboard ukuran mini-ITX.ASUS ROG Strix X470 I-Gaming hadir dengan chipset AMD X470 yang menyediakan dua slot RAM berkapasitas maksimal 32GB DDR4 2133MHz hingga 3600MHz denghan mode OC atau overclocking. Motherboard ini juga masih mendukung prosesor AMD Generasi Ke-7 model APU.Meskipun mendukung prosesor model APU yang tidak membutuhkan dukungan kartu grafis discrete, ASUS ROG Strix X470 I-Gaming masih menyediakan satu slot PCIe 3.0 x16 untuk dipasang kartu grafis, apabila suatu saat penggunanya mampu memiliki kartu grafis untuk mendongkrak performa PC.Beralih ke fitur media penyimpanan data, Asus ROG Strix X470 I-Gaming menyediakan port SATA yang tidak sedikit. Tersedia empat port SATA 6Gbps ditambah satu slot PCIe untuk M.2.Di sisi konektivitas, ASUS ROG Strix X470 I-Gaming sudah dibekali Intel Gigabit LAN, Bluetooth 4.2 dan WiFi Dual Band (2,4/5GHz) yang dilengkapi teknologi MU-MIMO serta antena Wi-Fi di dalam paket penjualannya. Hal ini membuat ASUS ROG Strix X470 I-Gaming menjadi modal yang sangat cukup untuk pengguna yang gemar bermain game online.Beralih ke fitur I/O Port yang tersedia di bagian backpanel, Asus ROG Strix X470 I-Gaming menyediakan satu port RJ45, satu port HDMI, dua port USB 3.1 Gen2 (Type-A), empat port USB 3.1 Gen1, dan tiga port audio jack.Absennya port DisplayPort membuat pengguna harus lebih dahulu memeriksa kompabilitas dengan port yang ada di monitor mereka.Medcom.id melakukan pengujian untuk mengetahui performanya dengan memadukan ASUS ROG Strix X470 I-Gaming dan prosesor AMD Ryzen 5 2400G tanpa menggunakan kartu grafis sebagai skenario apabila konsumen ingin memiliki dana PC Gaming yang ramah kantong tapi mumpuni.Pertama, Medcom.id melakukan pengujian menggunakan software seperti PCMark 10, 3DMark Fire Strike, dan Cinebench 15 dalam mode single core dan multi core.Hasilnya diperoleh angka PCMark 10 sebesar 3.899 dan 3D Mark Fire Strike mencapai 2.971. Sementara di pengujian Cinebench 15 multi core tercatat mencapai 824 dan di mode single core tembus angka 155.Seluruh angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan pengujian yang pernah dilakukan pada MSI B350 Tomahawk dengan prosesor yang sama.Tidak sampai disitu kami juga menjajal perpaduan AMD Ryzen 5 2400G dengan ASUS ROG Strix X470 I-Gaming untuk memainkan game seperti Grand Theft Auto (GTA) V dan Battlefield 1 yang kualitas grafis cukup detil dan spesifikasi demanding.Medcom.id mencatat bahwa ASUS ROG Strix X470 I-Gaming berpadu dengan AMD Ryzen 5 2400G mampu memainkan game Battlefield 1 di tingkat kualitas grafis normal dan berhasil menyajikan permainan lancar serta frame per second rata-rata di atas 30fps, sudah cukup memuaskan.Berlaih ke game GTA V, perpaduan ASUS ROG Strix X470 I-Gaming dan AMD Ryzen 5 2400G juga di tingkat kualitas grafis normal berhasil menyajikan game dengan lancar serta frame per second rata-rata yang lebih tinggi lagi yakni di atas 60fps.ASUS ROG Strix X470 I-Gaming mungkin ditujukan untuk konsumen yang ingin memiliki PC Gaming tapi terbatas dengan dana namun dengan kelengkapan fitur yang disediakannya motherboard ini sangat layak dimiliki.Konsumen tidak perlu menunggu memiliki banyak dana terlebbih dahulu untuk memiliki PC Gaming yang mampu digunakan untuk memainkan game online yang tengah populer saat ini.ASUS ROG Strix X470 I-Gaming sendiri dibanderol dengan harga mulai dari Rp3 juta hingga Rp4 juta berdasarkan informasi yang dikumpulkan Medcom.id di internet. Harganya memang wajar untuk paket fitur yang ditawarkan.(MMI)