Melirik Potensi Intel Core i7-7700K Kaby Lake

Metrotvnews.com, Jakarta: Tahun ini Intel merilis keluarga prosesor baru yang diberi nama Kaby Lake. Keluarga prosesor generasi ke-7 tersebut masih memiliki karakteristik yang mirip dengan generasi sebelumnya yaitu Skylake.



Ia masih menggunakan arsitektur 14nm, masih menggunakan socket LGA 1151, bahkan prosesor ini masih bisa dijalankan di motherboard seri 100 yang dirilis untuk Skylake. Lalu apa kelebihan Kaby Lake?

Intel Core i7-7700K

Punya teknologi dan fitur baru

Lebih kencang dari generasi sebelumnya

Mendukung overclocking Peningkatan performa tidak terlalu signifikan

Sedikit lebih panas

Berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan pada prosesor Intel Core i7-7700K, Kaby Lake memang menunjukkan adanya peningkatan performa jika dibandingkan dengan Skylake namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Dalam pengujian menggunakan PCMark 8, prosesor ini mampu menghasilkan skor rata-rata sebesar 5.550 poin. Skor tersebut tidak berbeda jauh dengan Skylake Core i7-6700K yang rata-ratanya berada di angka 5.394 poin.Pada dasarnya, kecepatan pemrosesan pada Core i7-7700K memang lebih baik dari Core i7-6700K. Prosesor tersebut berjalan di base clock 4,2GHz dan turbo clock 4,5GHz. Sedangangkan Core i7-6700K berjalan di base clock 4GHz dan turbo clock 4,2GHz. Perbedaan tersebut membuat Core i7-7700K memiliki performa yang lebih baik dari pendahulunya.Peningktan performa yang cukup signifikan justru trelihat ketika prosesor ini diuji dengan menggunakan Cinebench R15 di mode multicore. Prosesor Core i7-7700K berhasil menorehkan rata-rata skor sebesar 969 poin. Sementara Core i7-6700K hanya berada di angka 880 poin. Dari hasil tersebut, peningkatan clockspeed pada Core i7-7700K tampak memberikan manfaat yang cukup baik pada pemrosesan multicore.Meski demikian, ada beberapa kelemahan yang ditimbulkan berkat peningkatan clockspeed tersebut. berdasarkan pengujian yang kami lakukan, Core i7-7700K beroperasi dengan suhu yang sedikit lebih tinggi dari Core i7-6700K. Saat dilakukan pengujian menggunakan Cinebench R15 serta ketika digunakan untuk bermain game, suhu rata-rata Core i7-7700K berada di angka 75 derajat atau lebih panas 10 derajat dari Core i7-6700K.Sementara di sisi gaming, Core i7-7700K berhasil memberikan peningkatan performa yang lebih baik dari pendahulunya. Namun, sama seperti pengujian sintesis, pengingkatannya tidak terlalu signifikan. Rata-rata game yang kami uji mulai dari Ashes of the Singularity, Rise of the Tomb Raider, hingga Star Wars Battlefront hadir dengan peningkatan performa sebsar 8-12 fps. Cukup baik, namun tidak signifikan.Meski demikian, bukan berarti Core i7-7700K dapat Anda abaikan begitu saja. Prosesor ini masih menjadi prosesor dengan performa gaming terbaik saat ini. Selain itu, proseosr ini memiliki beragam teknologi baru yang tidak dimiliki oleh prosesor generasi sebelumnya.Setidaknya ada dua teknologi baru yang menjadi nilai utama dari prosesor ini. Pertama adalah Media Engine yang memungkinkan Core i7-7700K dan jajaran prosesor Kaby Lake untuk melakukan pemrosesan multimedia jauh lebih baik dari sebelumnya. Media Engine berfungsi untuk melakukan proses multimedia seperti encoding dan decoding secara independen, sehingga memutar video 4K UHD, video 360 derajat, dan melakukan editing video menjadi jauh lebih lancar.Core i7-7700K juga mendukung teknologi Intel Optane Memory. Teknologi baru ini memungkinkan PC Anda memiliki sebuah sistem cache khusus sehingga kecepatan akses ke media penyimpanan yang Anda gunakan akan lebih kencang. Teknologi ini juga telah bisa dinikmati saat ini.Ingin lebih kencang lagi? Prosesor ini juga merupakan salah satu prosesor Intel yang multiplier-nya tidak lagi dikunci. Dengan demikian, Anda bisa meningkatkan performanya melalui overclocking. Tentu saja Anda membutuhkan motherboard dengan chipset tertentu, seperti Intel Z270, untuk melakukan overclocking.Performa Core i7-7700K memang tidak berbeda jauh dari Core i7-6700K. Namun, secara konsumsi daya Core i7-7700K masih memiliki tingkatan konsumsi daya yang sama. Selain itu, Intel lebih menekankan fitur dan teknologi baru pada prosesor ini ketimbang performa mentahnya. Jika Anda membangun PC baru dan ingin menggunakan prosesor Intel, Anda dipastikan tidak akan menyesal membeli Core i7-7700K.(MMI)