Dell XPS 13 2 in 1, Laptop Premium Kedepankan Fitur

Metrotvnews.com, Jakarta: Jika beberapa waktu yang lalu saya mengulas ASUS ZenBook Flip S yang merupakan laptop 2 in 1 untuk para pekerja dan profesional kreatif, kini giliran laptop untuk kalangan bisnis yang akan saya bedah. Adalah Dell XPS 13 2 in 1, sebuah laptop 2 in 1 super ringkas yang diklaim diciptakan khusus untuk para eksekutif dan pebisnis.



Sekilas laptop ini memang terlihat memiliki "aura korporat" yang sangat kuat. Desainnya sangat simpel, dan dibalut oleh lapisan metal sehingga membuatnya tampil kokoh. Tidak seperti ASUS ZenBook Flip S, laptop ini lebih terlihat kaku, dan dari sana saya langsung mengira jika XPS 13 2 in 1 memang tidak dirancang trendi.

DELL XPS 13 2 in 1 Ukuran Layar 13,3 inci Infinity Edge QHD+ (3200 x 1800 pixel) Prosesor Intel Core i7-7Y75 up to 3,6 GHz GPU Intel HD Graphics 615 RAM 16GB LPDDR3 1866MHz Penyimpanan 512GB M.2 SSD Baterai 46WHr battery Harga Rp27.999.000

DELL XPS 13 2 in 1 7,5

Ringkas dan ringan

Baterai tahan lama

Kualitas layar bagus

Punya kamera kompatibel dengan Windows Helo Input lag pada keyboard

Performa kurang memuaskan

Harga mahal

Selain ringkas, XPS 13 2 in 1 juga memiliki fasilitas konektivitas yang cukup lengkap. Laptop ini memiliki dua port USB Type-C yang salah satunya sudah menggunakan teknologi Thunderbolt 3. Keduanya merupakan port untuk mengisi daya sekaligus bisa digunakan untuk transfer data melalui dongle USB Type-A yang disediakan.Sayangnya, Dell tidak menyediakan dongle yang lengkap. Di paket penjualan yang kami terima kami hanya mendapatkan satu dongle untuk USB Type-A. Kami berharap Dell juga memiliki dongle untuk HDMI atau ethernet yang sebetulnya juga dibutuhkan oleh para eksekutif bisnis. Sisi positifnya, XPS 13 2 in 1 hadir dengan pembaca kartu microSD.Dell XPS 13 2 in 1 juga memiliki pena seperti ZenBook Flip S. Penanya memiliki nuansa penggunaan yang mirip. Layarnya juga sangat bagus dan beresolusi QHD+ (3200 x 1800 pixel). Dengan sistem layar sentuh, laptop ini bisa disulap menjadi tablet dengan cara dilipat layaranya 360 derajat.Menariknya lagi, laptop ini dil;engkapi dengan kamera super sensitif yang bisa digunakan untuk mengenali wajah Anda. Ya, Anda bahkan bisa membuka kunci laptop ini menggunakan sistem pemindai wajah pada Windows Helo seperti halnya Microsoft Surface Pro. Alternatif lain, Anda bisa memanfaatkan pemindai sidik jari untuk masuk ke dalam sistem.Tidak seperti kebanyakan laptop di pasar, XPS 13 2 in 1 sama sekali tidak menggunakan kipas. Hal tersebut membuatnya sama sekali tidak bising karena memang tidak ada perangkat bergerak di dalam laptop ini. Penyimpanan pun telah menggunakan M.2 SSD yang memiliki performa kencang dan juga tidak memiliki komponen bergerak.Apa keuntungan tidak menggunakan komponen bergerak bagi XPS 13 2 in 1? Pertama, baterai akan lebih awet. DELL XPS 13 2 in 1 terbukti memiliki waktu pengoperasian yang panjang. Di penggunaan standar, ia bisa bertahan hingga hampir 9 jam. Sementara ketika diuji menggunakan PCMark 8 Battery ia bisa bertahan hingga 5 jam 15 menit.Kedua seperti yang telah disebutkan sebelumnya, XPS 13 2 in 1 sangat senyap dan tidak bising. Satu yang saya suka dari desain tanpa komponen bergerak adalah dapat digunakan di berbagai permukaan. Laptop yang menggunakan kipas tidak bisa digunakan di permukaan datar karena untuk memastikan adanya aliran udara.Sayangnya, XPS 13 2 in 1 kalah dalam urusan performa. Laptop ini memang cukup nyaman digunakan untuk kegiatan standar namun tidak direkomendasikan untuk kegiatan kreatif. Bahkan mengedit foto menggunakan Photoshop CC pun masih terasa berat. Tampaknya kombinasi Intel Core i7-7Y75 dan RAM LPDDR3 16GB masih kurang kencang untuk mengatasi beban kerja tersebut.Performanya yang kurang memuaskan bagi saya juga terbukti di berbagai pengujian performa. Berikut adalah hasil pengujian laptop ini dibandingkan dengan ZenBook Flip S:Yang paling mengecewakan dari laptop ini adalah masalah input lag. Saya mengakui keyboard dan trackpad XPS 13 2 in 1 sangat nyaman. Bahkan keyboard-nya merupakan salah satu yang paling nyaman di antara laptop yang pernah saya gunakan. Sayangnya, keyboard tersebut memiliki input lag yang tinggi.Input lag tersebut membuat saya kesulitan dalam mengetik karena sering sekali terjadi kesalahan dalam pengetikan. Input lag bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah tidak adanya teknologi anti ghosting pada keyboard sehingga urutan input pada keyboard menjadi buruk.Dibanderol dengan harga Rp28 juta, jujur saya agak kurang suka dengan laptop ini. Bentuknya memang ringkas. Baterainya bisa bertahan lama dan layarnya sangat bagus. Namun, masalah input lag pada keyboard-nya membuat saya harus berpikir dua kali. Apalagi harganya lebih mahal dari ZenBook Flip S yang memiliki performa lebih baik meski daya tahan baterainya lebih lemah.Jika Anda memang lebih menginginkan laptop yang ukurannya lebih ringkas, dapat bekerja dalam keadaan senyap, dan punya daya tahan baterai sangat baik, Dell XPS 13 2 in 1 merupakan pilihan premium yang bisa Anda lirik.(MMI)