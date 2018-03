Keunikan Kamera Ganda di Nokia 8

Jakarta: Tren smartphone dengan kamera ganda kian diminati konsumen, berkat kehadiran kemampuan yang menghasilkan foto dengan efek bokeh serupa kamera profesional. Hal ini jelas menarik perhatian sejumlah produsen untuk menghadirkan teknologi tersebut pada perangkat mereka.



Bukan yang pertama, Nokia turut merambah ranah perangkat dengan dukungan kamera ganda ini melalui Nokia 8. Namun melalui Nokia 8, Nokia tidak hanya ingin memanfaatkan dukungan kamera ganda untuk memanjakan penggunanya melalui kemampuan menghasilkan foto dengan efek bokeh.

Nokia 8 Layar 5,3 inci (2560 x 1440 piksel) Prosesor Qualcomm Snapdragon 835 quad-core RAM 4GB Memori Internal 64GB Sistem Operasi Android 8.0 Oreo Kamera Depan 13MP, Belakang 13MP+13MP Baterai 3.090 mAh Harga Rp6.499.000

Nokia menjanjikan keunikan lain dengan memanfaatkan dukungan kamera ganda yang diusung perangkatnya tersebut, beserta nilai jual lain yang disematkan pada smartphone unggulan terbarunya ini. Baca lebih lanjut untuk mengetahui keunggulan yang ditawarkan Nokia pada Nokia 8.Kembali muncul setelah mengalami masa keterpurukan, Nokia 8 menjadi salah satu alat pembuktian perusahaan asal Finlandia ini bahwa dirinya masih menjunjung tinggi produk dengan kualitas badan bodi yang baik, salah satu faktor yang menjadi nilai jual utama pada masa kejayaannya.Karenanya untuk urusan daya tahan bodi, kemampuan perangkat ini tidak perlu lagi berkat penggunaan kombinasi bahan alumunium dan kaca. Tidak hanya berkat bahan yang digunakan, kesan elegan juga ditampilkan Nokia berkat desain berlekuk pada masing-masing tepian bodi serta garis antena di sisi atas dan bawah.Penggunaan bahan alumium bertekstur di bagian belakang selain menampilkan kesan elegan, turut mendukung kesan bersih pada perangkat sebab bahan tersebut tidak mudah kotor akibat noda sidik jari. Pada bagian belakang, Anda juga akan menemukan bagian yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan sekitarnya.Bagian tempat kamera belakang ganda, lampu flash dan sensor yang lebih tinggi tersebut turut membantu melindungi kamera agar tidak mudah tergores saat diletakan di atas meja atau disimpan di saku. Kesan elegan pada bagian lokasi kamera tersebut bersemayam juga didukung oleh bingkai berwarna perak yang mengelilingi dan memisahkan bagian ini dari sekitarnya.Sementara itu pada bagian depan, Anda akan menemukan sensor pemindai sidik jari di bawah layar, menyatu dengan tombol sentuh yang juga berfungsi sebagai tombol Home. Tombol sekaligus sensor ini diapit oleh tombol sentuh kapasitif untuk fungsi Back dan Recent Apps.Sayangnya, tombol Home sekaligus sensor pemindai sidik jari ini tergolong sempit, sehingga tidak mencakup seluruh bagian jari yang dideteksi sensor untuk mendukung kemampuan pemindaian dan fitur keamanan. Hal ini menyebabkan Anda harus sedikit berhati-hati saat merekam sidik jari pada fitur keamanan di Nokia 8.Di sisi kanan bodi, terdapat tombol daya dan volume yang hadir dengan bahan dan warna berbeda dari casis bodi di sekitarnya. Selain perbedaan bahan dan warna, keduanya juga hadir dengan ketinggian lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya, sehingga mudah ditemukan meski tanpa dilihat.Slot kartu SIM dapat ditemukan pada sisi kiri, sedangkan jack audio di sisi atas, serta speaker dan port charger di sisi bawah. Serupa dengan sejumlah produsen lain, Nokia juga menggunakan port USB Type-C pada Nokia 8 sebagai port charger perangkatnya.Mengusung bentang layar 5,3 inci, ukuran Nokia 8 tidaklah terlalu besar dan cukup nyaman saat digenggam dan digunakan dengan satu tangan. Selain itu, kesan mantap juga dihadirkan oleh bobot yang diusungnya, yang juga tidak menimbulkan kesan berat dan mudah lelah jika digunakan dalam jangka waktu lama.Menggunakan sistem operasi terbaru Android 8.0 Oreo, mungkin bagi Anda yang telah lama menggunakan sistem operasi karya Google ini akan mudah terbiasa terkait pengalaman penggunaan, tanpa menemukan kesulitan berarti.Tidak banyak, namun salah satu perubahan yang paling kentara berkat penggunaan sistem operasi ini adalah kehadiran bar shortcut ke bar pencarian sekaligus ke Google Assistant yang hadir dengan sudut membulat. Menyoal bloatware atau aplikasi bawaan, Nokia tidak membekali perangkat ini dengan aplikasi yang terlalu banyak, selain aplikasi miliknya, aplikasi karya Google dan tiga aplikasi lokal.Selain itu, Nokia 8 juga hadir dengan tampilan seolah tanpa dukungan laci aplikasi, meski kenyataannya tidak demikian. Anda dapat menemukan aplikasi yang terinstal pada perangkat dengan mengusap layar dari bagian bawah homescreen ke atas.Perbedaan lain juga ditemukan pada pilihan fitur pada menu drop down secara default. Namun, pilihan tersebut dapat Anda ubah sesuai kenyamanan dengan mengetuk ikon pensil saat mengakses menu drop down dengan cara mengusap layar homescreen dari atas ke bawah.Tampil layaknya perangkat Android tanpa sentuhan khusus, bukan berarti Nokia tidak menyisipkan hal lain pada antarmuka pengguna perangkatnya ini. Nokia juga membekali Nokia 8 dengan fitur Glance screen, fitur keamanan via pemindai sidik jari, dan aplikasi untuk Support dan Wallpapers.Nokia 8 juga menghadirkan sentuhan berbeda pada tampilan menu yang muncul setelah menekan tombol daya selama beberapa saat. Nokia 8 hanya menampilkan opsi Restart dan Turn Off, tanpa shortcut untuk Airplane mode atau fitur lainnya, pada kotak yang muncul di sisi kanan layar.Kotak ini muncul di sisi layar yang berdekatan dengan tombol daya, dengan font dan ikon yang menjadikan tampilannya cukup elegan.Mengusung kamera belakang ganda 13+13MP, Nokia menghadirkan sejumlah fitur menarik yang memanfaatkan kemampuan kameranya tersebut. Kamera belakang ganda yang diusung Nokia 8 ini memungkinkan Anda memotret foto dengan warna lebih cerah dan kaya via fitur bertajuk Dual.Selain itu, Anda juga dapat memotret foto dengan hasil warna yang cukup cerah dan tajam via fitur Warna. Sekilas foto yang dihasilkan fitur Warna dan Dual tidak berbeda, namun jika diperhatikan dengan lebih seksama, fitur Dual menghasilkan foto dengan warna lebih kaya jika dibandingkan dengan fitur Warna, hampir serupa dengan hasil foto menggunakan fitur HDR.Anda juga dapat memperoleh foto dengan efek hitam putih yang menyenangkan via fitur Mono. Selain itu, Nokia juga membekali ponsel cerdasnya ini dengan fitur Dual pada opsi penggunaan kamera untuk memotret. Fitur tersebut memungkinkan Anda memotret dengan menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan.Kehadiran fitur ini mungkin bisa menjadi solusi bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan saat memotret momen kebersamaan dengan rekan dan keluarga, tanpa perlu bersusah payah memanjangkan tangan demi mencakup semua rekan dan sedikit mengorbankan kualitas karena menggunakan kamera depan.Mengunggulkan dukungan lensa Zeiss Optics pada kamera belakang maupun depan, hasil foto yang dihadirkan Nokia 8 cukup jernih dan tajam. Hasil ini kami dapati baik pada hasil foto dalam kondisi pencahayaan redup maupun dalam kondisi pencahayaan cukup.Sayangnya, keindahan foto yang dihasilkan Nokia 8 harus sedikit terganggu oleh kemampuan autofokus dan penguncian level keterangan sesuai dengan kondisi pencahayaan yang sedikit lambat. Anda perlu menjaga tangan tidak bergerak selama beberapa saat autofokus kamera ponsel melakukan penyesuaian untuk mendapatkan hasil foto terbaik.Menyoal video, Nokia terlihat kembali berupaya menyuguhkan pengalaman perekaman tanpa gangguan guncangan pada ponsel cerdasnya ini. Belum sepenuhnya sukses, namun kamera Nokia 8 cukup mempu menunjukan usahanya dalam menimalisir guncangan akibat perekaman dilakukan sambil berjalan.Berikut hasil foto Nokia 8.Menyoal performa, Nokia 8 mampu menyuguhkan pengalaman penggunaan mulus tanpa gangguan lag berarti saat digunakan untuk melakukan penjelajahan di peramban bawaan Google, Chrome. Selain itu, performa yang baik juga terlihat saat menggunakan ponsel untuk memainkan game Ashpalt: Airborne 8.Game tersebut hadir dengan mulus tanpa lag, serta dengan tampilan grafis yang baik, dan turut didukung oleh performa layarnya yang mampu menyuguhkan tampilan gambar dengan ketajaman baik. Kemampuannya menyuguhkan performa yang baik juga tercatat pada nilai hasil uji via aplikasi Bechmark 3DMark dan PCMark.Pada pengujian bagian Slingshot Extreme OpenGL di aplikasi benchmark 3DMark, Nokia 8 memperoleh nilai sebesar 3691. Sedangkan pada pengujian Slingshot di aplikasi yang sama, Nokia 8 menorehkan nilai sebesar 4884, dan pada pengujian di aplikasi PCMark Work 2.0, ponsel ini mendapatkan nilai sebsar 7565.Selain itu, penggunaan Snapdragon 835 ini menjadikan perangkat ini hemat daya, meski mampu menyuguhkan performa mulus tanpa lag. Nokia 8 mampu bertahan selama hampir 12 jam dalam kondisi penggunaan tidak terlalu aktif, dan selama 9 jam 59 menit pada kondisi penggunaan aktif.Sementara itu, menggunakan bahan alumunium dan mampu menyuguhkan performa mulus tanpa gangguan lag tidak serta-merta menyebabkan perangkat ini mudah panas. Perangkat memang terasa menghangat saat digunakan secara aktif atau di bawah paparan sinar matahari langsung, meski tidak berlebihan.Secara keseluruhan, pengalaman penggunaan yang dihadirkan ponsel cerdas ini tergolong menyenangkan, berkat kemampuan kamera menarik dengan hasil foto yang baik, layar yang mampu menyuguhkan tampilan yang tajam, serta daya tahan baterai yang tergolong lama.Meskipun demikian, Anda harus sedikit berkompromi dengan kemampuan autofocus yang sedikit lambat dalam mengunci dan menyesuaikan level kecerahan pada foto dengan lingkungan sekitar.(MMI)