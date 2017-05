Corsair K95 Platinum, Harga dan Kualitas Terbaik

Metrotvnews.com, Jakarta: Corsair merupakan salah satu produsen yang ingin membuktikan bawah perangkat gaming buatan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun orang pada umumnya lebih mengenal merek lain seperti Razer atau SteelSeries, Corsair juga memiliki banyak perangkat gaming yang mumpuni, salah satunya adalah keyboard K95 RGB Platinum.



Jika Anda selalu memantau kami, cukup banyak produk Corsair yang telah kami uji, dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Diantara sekian banyak keyboard kelas atas buatan para vendor perangkat gaming, apakah Corsair K95 RGB Platinum layak menjadi pilihan utama gamer? Begini ulasan Metrotvnews.com.

Corsair K95 Platinum 9,3

Ergonomis

Pencahayaan keren

Kustomisasi lengkap Harga cukup mahal

Corsair K95 RGB Platinum, ini adalah keyboard yang mampu memancarkan aura gaming cukup nyata. Buktinya adalah bodi yang terbungkus warna hitam solid, dengan penghias warna abu-abu di tombol makronya. Corsair K95 RGB Platinum mempunyai dimensi yang cukup besar karena bagian palm rest yang tidak terpisah. Uniknya, palm rest ini menggunakan lapisan karet khusus dengan magnet di sisi pinggir, sehingga pemasangannya sangat mudah. Anda juga bisa melihat kaki keyboard gaming ini yang mengusung konsep horizontal.Ingin memastikan sebagai keyboard gaming mumpuni, Corsair K95 RGB Platinum mempunyai kabel yang lebih tebal, dengan ujungnya 2 konektor USB. Fungsi konektor kedua adalah menyalurkan asupan daya tambahan untuk port USB, dan keyboard ini juga mengusung tren RGB.Uniknya, pencahayaan RGB ini tidak terbatas pada semua tombol, termasuk tombol makro, tetapi juga pada sisi pinggir atas yang membuat keyboard ini lebih menarik untuk dilihat. Konsep pemasangan tombol yang tidak terkurung juga membuat pencahayaan lebih terang.Melihat tombolnya, Corsair K95 RGB Platinum menggunakan layout tombol standar, dengan beberapa tambahan berupa enam tombol makro di sisi kiri, dan empat tombol multimedia di sisi kanan. Selain itu, ada juga pengatur suara via bar kecil dan tombol khususu untuk menonaktifkan audio. Anda juga bisa melihat tiga tombol lainnya yang berguna untuk mengaktifkan profil, mengatur intensitas cahaya, dan mengakses Windows Store. Pengaturan fungsi semua tombol pastinya bisa diatur via Corsair Utility Engine, dan saya pastikan bahwa software ini menyediakan pilihan kustomisasi yang lengkap dan tepat.Pengaturan via software ini juga tidak sulit. Contohnya adalah saat menentukan motif RGB yang dipakai. Anda bisa saja menyimpan beberapa profil pencahayaan, dan uniknya adalah jenis pencahayaan bisa aktif lebih dari satu dalam satu profil. Implementasinya juga dapat dilihat secara langsung. Penggunaan jenis warna bisa ditentukan secara spesifik selama masuk dalam diagram warna.Anda bebas mementukan apakah warna yang dipakai lebih dari satu atau tidak. Selain motif RGB, software ini memberikan akses pengaturan fungsi makro untuk bermain game menggunakan satu profil. Fungsi makro ini bisa rupa rentetan satu perintah khusus, atau hanya terfokus pada satu tombol yang dipindahkan posisinya. Belum selesai, ada pilihan yang juga dapat mengunci beberapa fungsi ketika bermain game.Saat kita membicarakan performa gaming. Corsair K95 RGB Platinum menyematkan komponen Cherry MX RGB Speed, yang walaupun namanya seperti hanya mengunggulkan cahaya LED, tombol ini masih bisa memberikan respons yang cukup apik. Hal ini bisa terlihat dari gaya tekan yang cenderung mirip switch brown atau black dengan jangkauan yang lebih pendek. Gamer tentunya sudah tidak perlu meragukan kualitas komponen Cherry MX, yang selama ini sudah tertanam hampir di semua varian keyboard gaming.Untuk penggunaan tempo cepat, Corsair K95 RGB Platinum masih bisa menyediakan kenyamanan yang tepat, dan layout tombol yang dipasang tidak akan memaksa Anda membuang waktu demi beradaptasi dari awal. Corsair K95 Platinum dipastikan bisa mendukung semua jenis skenario gaming pemakainya.Dipatok Rp2,5 juta, Corsair K95 RGB Platinum adalah keyboard yang menawarkan harga cukup mahal. Keyboard ini mungkin terlihat besar, tetapi bagian palm rest bisa dilepas sehingga masih cocok untuk gamer yang menginginkan mobilitas. ASUS ROG Claymore adalah salah satu pesaing langsung keyboard ini, dan mempunyai banderol harga yang lebih mahal lagi. Namun, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Walaupun harganya cukup menguras dompet, Corsair K95 RGB Platinum adalah salah satu keyboard gaming rekomendasi Metrotvnews.com tahun ini.(MMI)