Acer Predator Helios 300, Tampilan tak Masalah Selama Bisa Diandalkan

Jakarta: Acer terus membawa jajaran laptop gaming jajaran Predator ke Indonesia. Lini ini termasuk di segmen harga terjangkau dengan spesifikasi yang lumayan bisa diandalkan untuk memainkan game terkini.



Salah satunya adalah Predator Helios 300 yang sudah sempat dipamerkan tahun lalu sebagai anggota dari keluarga brand gaming Predator milik Acer yang menyediakan beberapa jenis kombinasi spesifikasi.

PENGUJIAN PCMark 10 3DMark Fire Strike Cinebench R15 (Single) Cinebench R15 (Multi) SKOR 4702 10142 163 751

Acer Predator Helios 300 (G3-572) Prosesor Intel Core i7-7700HQ RAM 16GB, up to 32GB Memori Internal 1TB HDD + 128GB SSD Layar 15,6 inci Full HD 1080p GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) Bobot 2,4 kg Dimensi 15,4 x 10,5 inci Harga Rp20 juta

8.5 Acer Predator Helios 300 (G3-572) Plus Layar lega

Keyboard dan trackpad nyaman

Kapasitas RAM besar dan bisa ditambah Minus Desain bongsor dan kurang menarik

Bobot berat

Anda harus membedakan dari nomor serinya atau model name karena nomor seri yang berbeda memiliki spesifikasi yang berbeda. Medcom.id menjajal laptop Acer Predator Helios 300 seri G3-572 yang sebetulnya desainnya tidak berbeda dari seri Acer Predator lain.Acer Predator Helios 300 (G3-572) hadir dengan desain yang membosankan. Alasannya, Medcom.id sudah beberapa kali mengulas laptop gaming Acer dengan balutan warna merah dan hitam, serta bentuk yang tidak jauh berbeda dari seri lain seperti Aspire maupun Nitro.Permukaan luar serta di penampang keyboard dilapisi tampilan metal brush yang sama seperti laptop Acer yang lain. Di bagian punggung layar atau luarnya terdapat logo Predator di antara dua ornamen garis yang terbuat dari material plastik berwarna merah.Medcom.id sempat mengira bahwa ornamen tersebut menyala seperti yang dijumpai pada ASUS ROG Strix Hero II. Di tepi bagian atas atau ujung layar terdapat bumper atau bantalan bermaterial karet yang sebetulnya menggangu taampilan luarnya.Acer Predator Helios 300 (G3-572) memang memiliki ukuran yang besar lantaran ukuran layarnya yakni 15,6 inci sehingga dimensi bodinya sekitar 15,4 x 10,5 inci dengan ketebalan 1,5 inci dan berat mencapai 2,4 kg.Layarnya mampu menyajikan resolusi gambar Full HD 1080p dengan bezel yang masih cukup tebal, belum tipis seperti tren layar laptop gaming saat ini. Ukuran layarnya sudah memuaskan meskipun kualitas warnanya kurang kuat atau cerah.Pada sisi keyboard Medcom.id menemukan ukuran yang full size, sehingga nyaman disertai backlit yang terdiri hanya dari warna merah. Tidak disediakan opsi untuk mengatur tingkat kecerahannya.Keyboard tersebut cukup nyaman. Meskipun tidak terlalu tactile tombolnya, tapi kami cukup puas karena disediakan trackpad serta palm rest yang lega.Berbekal bodi yang tidak ramping, Acer masih berbaik hati memberikan beragam I/O Port di sisi kanan dan kirinya. Tersedia port HDMi, dua port USB 2.0, satu port USB 3.0, satu port USB 3.1 Gen1 serta port RJ-45 dan audio jack 3,5mm.Acer Predator Helios 300 (G3-572) juga didukung konektivitas Bluetooth serta modem WiFi standar 802.11ac dan port RJ-45 yang didukung teknologi Gigabit Ethernet. Tidak ketinggalan tersedia satu port SD card reader.Untuk software bawaan Acer Predator Helios 300 (G3-572) masih dibenamkan software PredatorSense yang juga Medcom.id temukan di laptop Acer Preator Triton 700 yang kami ulas. Sofware tersebut memberikan kustomisasi kecepatan kipas serta monitoring performa laptop.Pada sisi audio, Acer memberikan dukungan teknologi Acer TrueHarmony serta software Dolby Audio yang menyediakan opsi kustomiasi jenis kualitas berdasarkan konten audio yang diputar. Kualitas suara Acer Predator Helios 300 (G3-572) tergolong memuaskan dan cukup tajam.Acer Predator Helios 300 (G3-572) hadir dengan prosesor Intel Core i7-7700HQ dengan kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB. Kapasitas RAM bawaannya 16GB bisa ditingkatkan lagi dan memori internalnya memadukan HDD 1TB serta SSD 128GB.Dari sisi memori internal, perpaduan jenis HDD dan SSD tergolong sangat pas. Penggunanya bisa menyimpan file sistem operasi atau sofware penting lainnya di SSD sehingga proses loading lebih cepat.Medcom.id melakukan pengujian pertama dengan pengujian software benchmark untuk mengetahui performa komputasinya dalam simulasi skenario penggunaan seperti biasanya.Acer Predator Helios 300 (G3-572) menunjukkan skor PCMark 10 sebesar 4.072 yang menandakan kemampuanya bisa diandalkan untuk kemampuan komputasi sehari-hari.Kemudian dalam pengujian grafis lewat 3DMark Fire Strike, laptop ini mengantongi skor 10.142 yang berarti bisa diandalkan untuk memainkan game dikualitas grafis tinggi.Dalam pengujian proses rendering menggunakan software Cinebench R15, Acer Predator Helios 300 (G3-572) mampu mengantongi skor 163cb dalam mode single core, dan skor 751cb dalam mode multi core yang menampilkan kecepatan cukup cepat.Selanjutnya kami melakukan pengujian menggunakan game kelas AAA untuk menemukan framerate yang bisa dihasilkan dapur pacunya.Acer Predator Helios 300 (G3-572) kami gunakan untuk memainkan game The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of The Singularity: Escalation, dan Far Cry 5 di resolusi 1920x1080 dengan kualitas grafis ultra.Tercatat bahwa Acer Predator Helios 300 (G3-572) mampu menyajikan game kualitas grafis Ultra dengan framerate yang menembus 30fps. Artinya pengguna sudah bisa mendapatkan pengalaman gaming paling maksimal dengan kualitas memuaskan.Sayang, di sisi daya tahan baterainya Acer Predator Helios 300 (G3-572) masih sama seperti laptop gaming lainnya. Laptop ini sendiri hanya mampu bertahan selama dua jam 49 menit lewat pengujian baterai di PCMark 08.Acer Predator Helios 300 (G3-572) memang memiliki desain yang membosankan bagi konsumen yang cukup mengikuti perkembangan produk laptop gaming Acer.Bagi konsumen yang berfokus pada spesifikasi sebuah laptop gaming, Acer Predator Helios 300 (G3-572) tidak buruk dan pantas masuk dalam alternatif jajaran laptop gaming yang akan Anda beli.Performanya tergolong cukup memuaskan dan pengalaman Medcom.id menggunakan laptop ini juga tidak buruk.Anda tetap bisa memainkan game kelas AAA favorit Anda di laptop ini dengan harga yang tergolong terjangkau di kelas spesifikasi yang ditawarkan, yakni mulai dari Rp20 juta.(MMI)