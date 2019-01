MSI Optix MAG271CQR, Monitor Gaming Lengkung Ideal

Jakarta: MSI juga terkenal dengan deretan produk gaming dari segmen monitor lewat Optix Gaming.



Salah satunya yang Medcom.id jajal adalah MSI Optix MAG271CQR. Ya, namanya memang cukup panjang dan sulit dihafal.

Terungkap bahwa seri MAG mengacu kepada monitor yang memiliki fitur pengaturan height, tilt, dan swivel. Layarnya bisa diatur tinggi, sudut kanan kiri maupun menunduk atau menghadap ke atas. Semetara angka 27 mengacu kepada ukurannya yaitu 27 inci.Proses pemasangannya tidak terlalu rumit. MSI Optix MAG271CQR hadir dengan tiga komponen utama yang harus disatukan. Medcom.id dapat merakitnya dengan tenaga satu orang. Selama ini kami menemukan bahwa kebanyakan monitor hadir dalam dua komponen utama saja.Artinya, proses pemasangan lebih singkat. Pertama kali menjajalnya, menurut Medcom.id ukurannya sangat ideal. MSI Optix MAG271CQR mengusung layar lengkung ukuran 27 inci. Ukuran ini jauh lebih nyaman ketimbang monitor lengkung Samsung 49 inci yang pernah kami ulas.Sudut lengkung sebesar 1800R tidak terlalu lebar, tapi sekali lagi sangat pas dan nyaman saat digunakan. Sudut lengkungnya menyajikan sudut pandang lebar 178 derajat. Desain mengusung model frameless sehingga monitor ini terkesan bezel-less.Di atas kertas, spesifikasi MSI Optix MAG271CQR sangat memenuhi standar monitor gaming. Pertama adalah resolusi WQHD 2560x1440 dengan panel tipe VA yang memiliki refresh rate maksimal 144Hz saat bermain dan response time 1ms.Panelnya sudah mengadopsil teknologi anti glare, jadi tetap nyaman alias tidak silau saat posisi Anda dan monitor membelakangi arah datangnya cahaya.Medcom.id menjajalnya untuk memainkan game Assassin's Creed Odyssey di kualitas grafis ultra, refresh rate 144Hz dan response time 1ms sangat memanjakan mata. Pergerakan terasa halus dan responsif dengan kualitas grafis yang tajam.Lebih jauh lagi rupanya MSI Optix MAG271CQR memiliki dukungan AMD FreeSync yang mencegah screen tearing di refresh rate yang tinggi tersebut. Opsi konfigurasi lainnya bisa diakses lewat dua cara, OSD yang bisa dikontrol lewat joystick di bagian pojok kanan balik layar.Tidak lupa di bagian belakang terdapat ornamen LED RGB yang didukung fitur Gaming Echo. Fitur ini disebut menampilkan perndar warna sesuai dengan elemen game yang dimainkan, menurut Medcom.id tampilan tersebut kurang terlihat.Cara lainnya dengan mengunduh software MSI Gaming OSD. Namun, saat menggunakan ini Anda harus menghubungkan kabel USB Type-B to Type-A ke PC. Cukup repot karena menambah kabel yang harus terhubung antara PC dan monitor.Sebetulnya tampilan software Gaming OSD dengan OSD lewat joystick tidak jauh berbeda. Tersedia opsi preset untuk pengaturan secara keseluruhan yaitu Gaming Mode dan Profesional Mode. Pada Gaming Mode opsi pengaturan lebih banyak lagi, mulai dari preset berdasarkan jenis game.Tersedia juga dukungan Screen Assistance yaitu berupa pointer berupa bidikan untuk game-game seperti First Person Shooter yang memudahkan pemain membidik musuh lebih cepat.MSI Optix MAG271CQR juga memiliki dukungan tampilan Picture-in-Pciture serta Picture-by-Picture untuk kebutuhan multi tasking. Sementara di I/O Port yang tersedia dua port HDMI 1.4, satu port DisplayPort, dua port USB 2.0, satu port USB Type-B dan satu audiojack untuk headphone.Di sini Medcom.id menyadari bahwa kekurangannya addalah ketiadaan speaker internal yang umumnya dijumpai pada monitor saat ini.MSI Optix MAG271CQR menjadi salah satu monitor gaming yang patut dipertimbangkan. Selain sudah hadir dengan layar lengkung, ukuran monitornya juga sangat ideal sehingga nyaman.Soal performa tidak perlu diragukan lagi. Akurasi warnanya sangat baik dengan refresh rate hingga 144Hz dan response time 1ms plus dukungan AMD FreeSync.Tersedia cukup banyak opsi kustomisasi tampilan dan fitur yang disediakan. Semuanya bisa diakses dengan mudah lewat OSD yang dikontrol menggunakan joystick.Monitor gaming ini absen dari dukungan speaker internal, yang sebetulnya menjadi salah satu fitur yang umum dijumpai satu paket pada monitor gaming. MSI Optix MAG271CQR sendiri dibanderol Rp6.899.000, masih tergolong terjangkau untuk spesifikasi yang ditawarkannya.(MMI)