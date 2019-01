ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC, Tampilan Lama tapi Naik Kelas

Jakarta: Medcom.id kembali kedatangan kartu garfis terbaru dari seri ASUS ROG Strix. Setelah mengulas ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming, kali ini, kami mendapatkan kesempatan untuk mencoba ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC.



Melihat desain luarnya, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC tampil tidak berbeda jauh dari ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming. Tampilan luarnya masih serupa dengan desain kartu grafis ASUS ROG Strix seri GeForce GTX.

Bagaimana Performanya?

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400 MHz (2x 8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-Top-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ27AQ Mouse Corsair Dark Core SE, Corsair Scimitar Pro Mousepad Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris Keyboard Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE Headset Corsair HS60, Corsair HS70

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC Plus Performa memuaskan

Mode Dual Bios manual

Switch menonaktifkan LED RGB Minus Tampilan seperti versi sebelumnya

Masih ada LED RGB di atas dan bawah tiga kipas pendinginnya, termasuk di logo ASUS RGB yang bisa dikustiomisasi lewat software ASUS Aura Sync. Selain itu, juga terdapat switch untuk menonaktifkan LED RGB seperti di seri ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming.Untuk mencegah bending, ASUS masih melengkapi frame tambahan dengan tulisan GeForce RTX pada bodinya. Beralih ke sistem pendingin, produk ini masih menggunakan tiga kipas pendingin.Jika dilihat secara saksama, bentuk sirip kipasnya berbeda dengan ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming.Apabila ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming menggunakan desain Axial-tech Fan, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC menggunakan paten desain ASUS Wing Blade, walau ia masih dilengkapi fitur 0db Technology.Dengan fitur ini, kipas hanya akan berputar atau bekerja aktif saat suhu terdeteksi mencapai di atas 50 derajat celcius dalam mode Q Mode. Ya, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC masih hadir dengan switch Dual BIOS.Di bagian atas, terdapat sebuah switch kecil untuk memilih mode performa kartu grafis ini secara manual. Ada Q (Quiet) Mode untuk sistem pendingin senyap dan P (Performance) Mode yang akan membuat kipas pendingin bekerja lebih efisien lagi ketika komputer dituntut untuk memberikan performa tinggi.Dalam mode pengujian yang akan dilakukan Medcom.id, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC dijalankan dalam P Mode tanpa dilakukan overclocking untuk melihat peningkatan performa secara default.Seperti yang diketahui, kartu grafis ini memiliki embel-embel OC di namanya, yang mendukung overclocking di PC pengguna.ASUS juga sudah membenamkan dukungan NVIDIA G-Sync untuk meminimalisir efek screen tearing atau stuttering di monitor yang menggunakan ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC.Pada panel port output tersedia dua port HDMI 2.0b, dua DisplayPort 1.4 dan port USB Type-C. Sayangnya, kartu grafis ini tidak mendukung fitur NVIDIA SLI.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC hadir dengan spesifikasi 2304 CUDA core dengan VRAM GDDR6 8GB. Dalam mode base clock berada di angka 1410MHz dan boost clock di 1815MHz. Sementara di mode OC (overclocking) boost clock yang dituliskan ASUS bisa mencapai 1845MHz.Kartu grafis ini diuji menggunakan dukungan testbed dari Medcom.id. Pada motherboard digunakan ASUS ROG Strix Z390 Maximus XI Extreme dengan prosesor Intel Core i9-9900K. Ditambah mode BIOS yang digunakan dalam pengujian adalah P (Performance) Mode.Pengujian pertama yang dilakukan adalah menggunakan software 3DMark Firestrike. Pada pengujian ini, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC mencatatkan skor 19.771. Angka ini masih lebih tinggi dari skor pengujian Gigabyte GeForce RTX 2070 Beralih ke pengujian menggunakan game. Medcom.id melakukan pengujian untuk memainkan game kelas AAA seperti The Witcher 3: Wild Hunt, Far Cry 5, dan game terberat yang kami gunakan untuk menguji adalah Ashes of Singularity: Escalation.Semuanya dijalankan pada resolusi 1920 x 1080 dengan kualitas grafis Ultra. Terpantau bahwa pada seluruh game, frame rate terendah yang dicapai ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G mencapai angka lebih dari 60fps.Tentu saja hasil ini sangat memuaskan. Sedikit berbeda dari hasil pengujian game di Gigabyte GeForce RTX 2070 yang masih mengantongi angka frame rate di 50fps.Sebagai tambahan, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC juga diuji untuk memainkan game Assassin's Creed Odyssey. Selama bermain, kartu grafis ini mampu menyajikan frame rate rata-rata di angka 69fps.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC bisa menjadi alternatif bagi gamer yang menginginkan kartu grafis mumpuni tapi mencari opsi dengan harga lebih terjangkau dibandingkan kelas NVIDIA RTX 2080 seperti ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming Selain itu, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC masih memiliki fitur yang serupa seperti versi RTX 2080. Hal ini juga terlihat dari performanya yang sangat memuaskan di P (Performance) Mode.Dari tampilan, mungkin ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC memang tidak memberikan wajah segar tapi performanya tidak perlu diragukan.Wajar saja apabila ASUS membanderol ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 8G Gaming OC dengan harga di kisaran Rp11,5 juta. Harganya yang agak tinggi tapi performanya memuaskan seharusnya cukup memuaskan impian penggunanya yang tidak sanggup memiliki RTX 2080.(MMI)