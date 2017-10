Cara Menggunakan Stiker Polling di Instagram

Metrotvnews.com, Jakarta: Instagram baru saja merilis stiker baru, yaitu stiker interaktif pemungutan suara. Seperti namanya, dengan stiker ini, Anda bisa membuat sebuah pertanyaan dan memberikan dua pilihan pada audiens. Menariknya, penonton bisa memilih salah satu dari dua opsi jawaban yang disediakan.



Cara menggunakan stiker baru ini sama seperti stiker lainnya:

1. Pilih gambar yang akan Anda jadikan Story2. Ketuk ikon stiker di kanan atas3. Pilih stiker "poll"4. Masukkan pertanyaan yang hendak Anda tanyakan5. Berikan dua pilihan jawaban6. Pilih tombol Next dan bagikan Story AndaSecara default, jawaban pada stiker ini adalah "Yes" dan "No". Namun, tentu saja Anda bisa memasukkan opsi jawaban sesuai dengan kemauan Anda. Anda bahkan bisa memberikan dua jawaban yang pada dasarnya sama.Para pengikut Anda kemudian bisa memilih salah satu dari jawaban yang Anda sediakan. Setelah mereka memilih jawaban, akan muncul jumlah persentase orang yang telah memilih pilihan yang ada.Fitur ini cukup berguna jika Anda ingin mencari bantuan teman-teman Anda. Misalnya, untuk membantu Anda memilih antara dua baju yang hendak Anda kenakan ke pesta.Selamat mencoba!(MMI)