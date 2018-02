Cara Simpan Google Doodle Secara Offline

Jakarta: Google menggunakan cara menarik guna mengingatkan pengguna mesin pencariannya terkait kejadian penting yang terjadi di tanggal tertentu, salah satunya kemunculan teknologi baru di tanggal tersebut, via fitur bertajuk Doodle.



Fitur ini menampilkan gambar terkait dengan tokoh pada logonya di mesin pencarian. Namun tidak hanya berbentuk gambar statis, terkadang Google Doodle hadir berupa game. Sayangnya, Google Doodle memiliki waktu tayang terbatas, sebelum akhirnya dihapus.

Anda dapat melakukan hal berikut untuk dapat menyimpan gambar unik tersebut dan memainkan konten berformat interaktif di saat yang diinginkan, dengan melakukan sejumlah langkah berikut, meski hanya berfungsi di dekstop dan via Internet Explorer.1. Kunjungi halaman Archive Google dan pilih doodle yang ingin Anda simpan secara offline.2. Buka Google Doodle yang ingin disimpan secara offline, klik kanan, dan pilih This Frame, kemudian Show Only This Frame. Hal ini akan menampilkan doodle di tab yang sama, kemudian salin URL. Dapat dilakukan di Chrome, langkah ini lebih mudah jika dilakukan di Firefox.3. Akses Internet Explorer, paste URL yang telah disalin di bar alamat dan akses, dan biarkan doodle termuat.4. Tekan tombol ALT untuk menampilkan bar menu Internet Explorer.5. Akses menu File, lalu Save as. Sebagai alternatif, Anda juga dapat menggunakan shortcut keyboard CTRL+S untuk menampilkan jendela Save.6. Pada jendela Save, akses menu dropdown Save as type, dan pilih format Web archive, kemudian simpan doodle. Konten akan disimpan bersamaan dengan ekstensi MHT dan hanya dapat dibuka di Internet Explorer.7. Akses file dan Anda akan dapat memainkan doodle tersebut.Namun, doodle berupa game tidak dapat menyimpan nilai yang Anda peroleh serupa versi online. Jika tidak ingin menggunakan Internet Explorer untuk memainkan game Google Doodle, Anda harus mencari aplikasi desktop yang berkemampuan memuat dan memainkan game.Sayangnya hingga saat ini, belum tersedia aplikasi atau ekstensi andal di Chrome atau Firefox yang dapat memainkan game ini. Sehingga Anda masih harus menggunakan Internet Explorer untuk memainkan game Google Doodle.Semoga berhasil!(MMI)