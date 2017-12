Penasaran Statistik Perjalanan Uber Anda Selama 2017? Begini Cara Mengetahuinya

Jakarta: Uber sebagai salah satu layanan ride sharing populer di Indonesia menyimpan catatan perjalanan penggunanya. Anda sebagai pengguna mungkin penasaran seberapa sering jauh perjalanan yang dilakukan bersama Uber selama 2017.



Hari ini, 13 Desember 2017 Uber menggelar acara Year with Uber 2017 yang berisi paparan perjalanan layanan Uber sepanjang tahun ini di Indonesia. Seperti yang dijelaskan bahwa UberMotor menjadi layanan yang paling populer di Indonesia.

Pukul 17.00 dan hari Jumat menjadi waktu terpadat bagi layanan Uber. Pada saat itu layanan Uber menerima banyak sekali pengguna. Melihat waktu dan harinya bisa diartikan jam pulang kerja terutama di hari Jumat menjadi momen masyarakat Indonesia mengandalkan layanan Uber.Apakah Anda penasaran dengan perjalanan Anda sepanjang 2017 menggunakan layanan Uber? Jika iya, Uber kembali merilis sebuah halaman khusus untuk menampilkan data pemakaian layanan mereka sepanjang tahun ini, berikut caranya.Pertama, pergunakan peramban internet. Anda bisa gunakan peramban di smartphone maupun komputer. Di kolom halaman situs, ketik https://www.yearwithuber.com, lalu Anda akan diminta memasukkan alamat email atau nomor kontak sesuai yang Anda pergunakan di layanan Uber.Sebagian dari Anda mungkin khawatir jika sebuah layanan situs meminta untuk terhubung dengan akun Anda di sebuah aplikasi. Anda bisa tenang karena layanan ini benar-benar berasal dari Uber.Ketika Anda sudah login, layanan ini akan memberitahukan bahwa dia berusaha terkoneksi dengan akun Uber Anda. Anda bisa membaca ketentuan yang diminta layanan Year with Uber.Anda cukup membaca dan di bagian bawah Anda bisa memilih untuk mengizinkan layanan tersebut terhubung ke akun Uber Anda.Year with Uber akan menampilkan perjalanan Anda menggunakan layanan Uber dalam bentuk animasi video. Oleh sebab itu Anda akan diminta mengubah tampilan layar smartphone Anda dengan cara memutarnya menjadi mode landscape.Caranya, cukup langsung tarik bagian atas layar smartphone Anda hingga muncul deretan layar notifikasi lalu pilih ikon rotate atau untuk memutar tampilan layar menjadi mode landscape.Jika sudah, Anda cukup melanjutkan langkah di layanan Uber with Year dengan memilih menu 'Ketuk untuk menonton". Anda akan menyaksikan video animasi yang menampilkan data-data perjalanan Anda dengan Uber di sudut kiri atas video.Jangan lupa, Anda juga bisa membagikan video tersebut ke halaman media sosial Anda dan membandingkan catatan perjalanan Anda bersama Uber sepanjang 2017 dengan pengguna Uber lainnya.(MMI)