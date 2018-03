Berbagi Agenda Lebih Cepat via Google Calendar

Jakarta: Kemudahan yang disuguhkan teknologi telah dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah menandai tanggal berlangsung acara pada Google Calendar, yang juga akan muncul pada aplikasi Calendar pada perangkat Android.



Tidak hanya berfungsi sebagai pengingat untuk event yang akan berlangsung, Anda juga dapat memanfaatkan integrasi Calendar dan Mail milik Google ini sebagai alat untuk mengundang rekan.

Selain nama acara dan waktu, Anda juga dapat menyisipkan informasi terkait lokasi yang akan terintegrasi dengan Google Maps. Berikut langkah yang perlu Anda lakukan untuk dapat menandai event pada Google Calendar sekaligus sebagai undangan tersebut melalui Gmail versi situs.1. Akses Calendar dari menu enam kotak bersusun atas bawah di sebelah foto profil akun Gmail.2. Cari tanggal penyelenggaraan event, guna memunculkan jendela pop up untuk menyimpan informasi acara, atau Anda dapat menekan ikon lingkaran merah dengan isi tanda tambah di sudut kanan bawah.3. Menekan ikon lingkaran merah tersebut akan mengharuskan Anda memasukan informasi terkait tanggal acara secara manual, sedangkan via jendela pop up hanya perlu memasukan nama event dan waktu penyelenggaraan.4. Namun, jika ingin menambahkan informasi terkait lokasi pada jendela pop up, Anda harus mengklik kotak More Option yang terletak di sebelah kotak Save. Klik kotak tersebut jika Anda ingin menyematkan informasi lebih detil atau menjadikannya sebagai undangan.5. Pada kolom Event Details, Anda perlu memasukan nama gedung atau lokasi, dan Google akan menampilkan sejumlah lokasi beserta alamat lengkap yang memiliki nama lokasi yang dimasukan.6. Untuk menjadi pengingat bagi peserta lain atau sebagai undangan, Anda dapat memasukan email dari rekan pada kolom Guest di sisi kanan.7. Setelah memasukan seluruh detil informasi yang dibutuhkan, Anda dapat menyimpannya dengan menekan tombol Save di sebelah judul event.8. Rekan akan menerima undangan via email dan secara otomatis masuk ke aplikasi Google Calendar jika menyatakan kehadiran di acara tersebut.Selamat mencoba!(MMI)