Cara Belanja Online Cermat Di Bulan Ramadan

Jakarta: Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang dinantikan umat muslim di seluruh dunia.



Tidak hanya menjadi ajang untuk meningkatkan keimanan dan mendapatkan lebih banyak pahala melalui berbagai ibadah dan silaturahmi, tetapi juga menjadi bulan yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk berbelanja.

Umumnya, aktivitas masyarakat Indonesia mencicil benda yang dibutuhkan pada hari Idul Fitri meningkat pada bulan Ramadan. Perkembangan teknologi salah satunya via e-commerce, turut dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan benda-benda tersebut.Namun, untuk menghindari pengalaman belanja secara online yang kurang menyenangkan, menurut Shopback, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini.Agar terhindar dari pengalaman tertipu saat berbelanja online, Anda perlu memeriksa dengan lebih teliti toko yang terdapat pada marketplace. Umumnya marketplace tersebut telah memberikan tanda atau simbol pada toko yang telah terotorisasi, sehingga lebih terjamin keaslian produk dan layanannya.Untuk lebih menjamin keaslian produk, termasuk pada toko yang telah terotorisasi, Anda perlu memperatikan rating dan ulasan produk dari pelanggan sebelumnya pada kolom khusus di halaman toko. Rating dan ulasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Anda terkait dengan kualitas produk yang diinginkan.Mengaktifkan push notification aplikasi belanja online akan mencegah Anda melewatkan program promosi yang dihadirkan marketplace selama bulan Ramadan. Fitur ini juga berguna bagi Anda yang kurang menyukai email dibanjiri oleh newsletter.Selama bulan Ramadan, sebagian besar markerplace mengadakan program promosi untuk menarik perhatian konsumen.Karenanya sebagai konsumen, Anda perlu memperhatikan program tersebut dengan cermat dan memilih program yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kesehatan dompet teta terjaga.Perubahan waktu makan mungkin terasa berat di awal bulan Ramadan. Untuk membiasakan diri, Anda dapat memanfaatkannya untuk sekadar browsing di aplikasi marketplace pilihan, ataupun melakukan pembelian saat produk yang Anda butuhkan tersedia, saat waktu Sahur, juga saat menunggu waktu berbuka puasa.Saat ini, sejumlah e-commerce telah bekerja sama dengan sejumlah bank di indonesia untuk menyediakan metode pembayaran bagi konsumen, via kartu kredit atau transfer ke rekening.Namun, jika masih belum yakin dengan keamanan metode ini, Anda dapat memanfaatkannya dan memilih metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang umumnya telah tersedia pada e-commerce.Selamat mencoba!(MMI)