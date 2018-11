Manfaatkan Instagram untuk Bisnis dengan Cara Ini

Jakarta: Secara global, satu miliar pengguna mengakses Instagram setidaknya satu kali dalam sebulan. Hal ini membuat pemilik bisnis besar maupun kecil harus lebih cerdas dalam menggunakan fitur-fitur Instagram untuk mencuri perhatian konsumen dan tingkatan engagement.



Menurut Instagram, lima tips berikut dapat membantu bisnis Anda tampil lebih menarik bagi para pengguna Instagram dan calon konsumen.



1. Tonjolkan karakter utama bisnis

Profil Instagram Anda adalah etalase online bagi bisnis Anda. Karena itu, ciptakan karakter utama bisnis Anda untuk memudahkan konsumen membedakan bisnis Anda dengan bisnis lainnya.

Anda bisa membuat nama bisnis yang menarik, bio yang lengkap, serta tampilan Feed dengan foto dan video yang berkarakter dan berkualitas tinggi untuk menarik perhatian konsumen Anda.Gunakan caption untuk menyampaikan narasi cerita produk Anda. 60 persen dari pengguna Instagram mengatakan mereka memelajari produk secara lebih dalam dari profil bisnis di Instagram, dan 75 persen pengguna mengatakan kalau mereka akan segera melakukan riset, mempromosikan, atau membeli sebuah produk saat mereka terinspirasi dengan unggahan di Instagram.Format vertikal adalah format baru yang mampu menarik perhatian pelanggan dengan cepat melalui kontennya yang memenuhi seluruh layar.Instagram menyediakan beberapa fitur yang menyajikan konten format vertikal seperti Instagram Stories dan Instagram LIVE. Indonesia adalah negara dengan jumlah kreator Instagram Stories terbanyak di dunia.Secara global, 52 persen pengguna Instagram mengaku lebih tertarik terhadap sebuah brand atau bisnis setelah melihat konten mereka di Instagram Stories. Bisnis yang melakukan LIVE mendapatkan 1,5 kali lebih banyak jumlah Likes dibandingkan bisnis yang belum pernah LIVE.Angka ini menunjukkan peluang besar bagi bisnis untuk menjangkau pelanggan melalui konten berformat vertikal. Curi perhatian pelanggan Anda pada tiga detik pertama saat menampilkan konten kreatif Anda di Instagram Stories maupun Instagram LIVE.Jangan lupa menjalin komunikasi dua arah dengan pengikut Anda melalui fitur polling, menjawab pertanyaan-pertanyaan secara aktif, dan mengadakan kontes untuk membantu penyebaran hashtag ke anggota komunitas yang lebih luas lagi.Anda juga dapat mencoba fitur interaktif Instagram, seperti Poll Stickers dan Ask Me a Question untuk membangun interaksi yang lebih seru dan menyenangkan dengan audiens Anda.Semakin aktif berinteraksi dengan pengikut, mereka juga akan semakin aktif dalam memberikan like, komen, dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk melihat konten Anda.Terdapat 1 miliar pengguna aktif Instagram bulanan secara global. Lebih dari 200 juta akun di antaranya mengunjungi satu Profil Bisnis setiap harinya. Menariknya, dua di antara tiga kunjungan Profil Bisnis berasal dari non-followers.Karena itu, penggunaan hashtag yang tepat merupakan hal yang penting bagi sebuah bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan calon pelanggan. Contohnya, Kaloka Pottery, sebuah bisnis UKM asal Yogyakarta mampu menjangkau pasar Timur Tengah melalui hashtag.Dua manfaat utama penggunaan hashtag antara lain mencari calon pelanggan dan inspirasi produk / kolaborasi dengan kreator lain, serta membuat calon pelanggan menemukan bisnis Anda. Strategi penggunaan hashtag juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis.Anda bisa membuat hashtag khusus yang unik sesuai karakter bisnis Anda atau menggunakan hashtag relevan yang sudah ada sebelumnya. Umumnya, tiga sampai lima hashtag dalam satu postingan sudah cukup efisien.Instagram menyediakan beberapa format iklan untuk Feed dan Stories, seperti Promote Feed, Stories Ads, dan Carousel Ads.Fitur Promote ini memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang lebih luas. Anda dapat menggunakan Promote Feed untuk mengiklankan unggahan terbaik. Namun, mengingat kini Instagram Stories dikonsumsi 32 persen lebih cepat dibandingkan Feed, Anda juga dapat menampilkan iklan di Stories.Ada dua format iklan yang ditawarkan Instagram Stories, yaitu foto berdurasi lima detik atau video berdurasi 15 detik.(MMI)