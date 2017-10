Begini Cara Hapus Akun Gmail

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemunculan berbagai media sosial, media berbagi via tulisan atau blog dan sebagainya meningkatkan kebutuhan akan akun email. Hal ini terkadang menyebabkan pengguna memilih untuk mengalokasikan email khusus untuk media sosial tersebut.



Sayangnya, media sosial, blog atau e-commerce yang gencar mengirimkan pemberitahuan serta informasi terbarunya menyebabkan pengguna sering kali kebingungan akan tumpukan email yang belum terbaca.

Terdengar merepotkan? Untungnya, Google menghadirkan opsi untuk menghapus akun Google Gmail beserta seluruh pesan yang terkandung di dalamnya. Meski demikian, Anda tetap dapat menyimpan akun Google dan YouTube.Untuk membatalkan akun Gmail dan menghapus alamat Gmail terkait, Anda dapat mengakses Google Account Settings, pilih Delete your account or service pada menu Account preferences, kemudian klik Delete Products.Anda juga dapat memilih Delete Google Account and Data untuk menghapus seluruh akun Google, termasuk riwayat pencarian, Google Docs, AdWords dan AdSense, serta layanan Google lainnya. Setelah mengklik Delete Product, Anda perlu memilih akun Gmail yang ingin dihapus.Ketik password dari akun tersebut kemudian tekan Enter, klik Next, dan klik ikon tong sampah di sebelah Gmail. Anda perlu menelusuri Download Data Link untuk dapat mengunduh salinan lengkap dari pesan Gmail via Google Takeout.Anda juga dapat menyalin email ke akun Gmail lain atau alamat Gmail baru. Masukan alamat email berbeda dari alamat terkait dengan akun Gmail yang akan dihapus, pada kolom Enter an email address, di bagian "How you'll sign in to Google dialog box."Gmail mungkin telah memasukan alamat email sekunder yang digunakan saat membuat akun Gmail. Alamat alternatif yang dimasukan pada kolom ini akan menjadi username akun Google baru Anda. Selain itu, pastikan juga untuk memasukan alamat email yang dapat diakses, dan Anda wajib mengisi kolom alamat email tersebut untuk menyelesaikan proses penghapusan akun Gmail.Kemudian, klik Send Verification Email, dan buka email dari Google (no-reply@accounts.google.com) dengan subyek "Security alert for yout linked Google account" atau "Gmail Deletion Confirmation". Akses tautan penghapusan pada pesan, dan jika diminta, masuk ke akun Gmail yang ingin dihapus.Pada kolom Confirm Gmail Deletion, pilih "Yes, I want to delete example@gmail.com permanently from my Google Account", lalu klik Delete Gmail. Setelah mengklik opsi tersebut, akun Gmail dan pesan akan terhapus, dan Anda tidak dapat melakukan undo pada langkah ini, kemudian klik Done.Setelah menyelesaikan langkah tersebut, pesan pada email akan terhapus secara permanen, dan Anda tidak lagi dapat mengaksesnya di Gmail. Namun, jika Anda mengunduh salinan, baik menggunakan Google Takeout atau program email, Anda masih dapat mengunakan pesan tersebut.Jika Anda menggunakan IMAP untuk mengakses Gmail pada program email, hanya pesan yang tersalin ke folder lokal yang akan disimpan. Email pada server dan folder yang tersinkronisasi dengan akun Gmail yang dihapus juga akan terhapus.Sementara itu, rekan dan kolega yang mengirimkan email ke alamat Gmail lama akan menerima pesan pemberitahuan kegagalan pengiriman. Sehingga, ada baiknya jika Anda mengumumkan penghapusan akun tersebut dan email alternatif ke kontak yang diinginkan.(MMI)