WhatsApp Juga Sediakan Sticker, Begini Cara Pakainya

Jakarta: Layanan chat WhatsApp akhirnya menyajikan fitur yang sebetulnya sudah lebih dulu dipopulerkan LINE yaitu penggunaan Sticker di dalam percakapan.



Sticker ini belum menarik lantaran tidak ada yang dilengkapi animasi gerak atau audio. Mengingat WhatsApp masih jauh lebih populer, fitur baru ini mungkin juga akan semakin populer.

Medcom.id menemukan bahwa fitur Sticker muncul setalah aplikasi WhatsApp di ponsel pintar Anda mendapatkan update. Cara menggunakannya cukup mudah, klik ikon Emoji di kolom chat.Nanti akan muncul kolom dari bagian bawah layar yang menampilkan deretan emoi. Perhatikan bagian paling bawah terdapat tiga ikon, yaitu ikon Emoji, GIF, dan terakhir dalah ikon Sticker.Pilih ikon Sticker untuk masuk ke halaman pilihan beragam Sticker. Di awal Anda akan mendapatkan informasi bahwa Anda tidak memiliki Sticker, Anda cukup mengunduh lewat memilih ikon tanda plus di sudut kanan atas kolom.Anda akan langsung ditampilkan pilihan beragam paket Sticker buatan kreator yang bekerja sama dengan WhatsApp untuk diunduh.Apabila masih kurang, geser ke baris paling bawah hingga menemukan pilihan "Get More Sticker" untuk mengunduh lebih banyak Sticker WhatsApp dari Google Play Store.(MMI)