Bosan dengan Topik Pembicaraan di Twitter? Blokir Saja

Jakarta: Twitter merupakan media sosial yang jauh lebih sederhana ketimbang media sosial lainnya. Meskipun bisa menyematkan foto dan video dalam setiap cuitan, Twitter berfokus pada konten berbasis teks sehingga lebih ringan.



Oleh sebab itu, Anda mungkin lebih mengandalkan perputaran informasi di Twitter, tapi tentu setiap orang memiliki preferensi informasi yang tidak ingin mereka lihat. Twitter sudah menyediakan fitur keamanan yang lebih baik dan berdasarkan preferensi yang bisa Anda kendalikan.

Twitter memiliki fitur bernama muted words, yang bisa digunakan untuk menyaring informasi di Twitter berdasarkan kata-kata yang tidak Anda sukai dan fitur ini bisa berlaku di lingkaran pertemanan atau akun yang Anda ikuti di Twitter.Misalnya Anda mengikuti beberapa akun berita dan Anda kurang nyaman dengan berita kriminal seperti pembunuhan. Artinya, Anda ingin memblokir tweet yang berisi kata 'pembunuhan' dan memasukannya ke dalam fitur muted words.Pertama, Anda harus mengakses menu pengaturan akun Twitter Anda. Lihat foto profil akun Twitter Anda di sudut kiri atas tampilan Twitter. Klik ikon tersebut sehingga muncul kolom menu lalu pilih menu pengaturan 'settings and privacy'.Setelah melakukan langkah pertama, Anda akan dialihkan ke hamalan berisi tampilan menu terkait pengaturan akun. Selanjutnya Anda harus mencari menu untuk pengaturan privasi, menu tersebut bisa diaskes lewat menu bertuliskan 'privacy and safety'. Plihin menu tersebut.Jika sudah, Anda bisa melihat beragam pilihan pengaturan privasi Twitter. Geser menu tersebut ke bawah hingga menemukan menu bernama 'muted words' untuk mengakses fitur yang kami jelaskan tadi.Apabila Anda sudah dialihkan ke halaman fitur 'muted words' maka Anda akan melihat sebuah halaman kosong. Nantinya, halaman ini akan berisi kata-kata yang tidak ingin Anda temukan di linimasa Twitter Anda. Kata-kata tersebut akan menjadi kata yang disaring oleh Twitter sebelum disajikan kepada Anda.Perlu diketahui bahwa kicauan Twitter berisi kata yang masuk daftar fitur 'muted words' hanya tidak akan tampil di linimasa Twitter Anda tapi masih bisa ditemukan pada fitur pencarian Twitter.Untuk memasukkan kata dalam fitur 'muted words' pilih ikon plus yang ada di sudut kanan bawah tampilan Twitter di halaman tersebut.(MMI)