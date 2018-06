Beberapa E-Commerce Fesyen Muslim untuk Berbelanja Baju Lebaran

Jakarta: Bulan Ramadan telah berlangsung beberapa minggu dan momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tidak terasa sudah dekat, sebagian dari Anda mungkin sudah mulai berburu diskon atau promo untuk pakaian baru yang akan digunakan pada momen tersebut, misalnya lewat e-commerce.



Umumnya pada momen tersebut sebagian besar menginginkan gaya pakaian muslim sesuai dengan momen Idul Fitri atau Lebaran. Permasalahannya, mungkin Anda bingung e-commerce yang menyediakan produk pakaian lengkap bertemakan muslim.

Berikut ini Medcom.id telah mengumpulkan beberapa layanan e-commerce yang dinilai menyediakan produk terutama fashion untuk muslim yang sesuai menyambut momen Idul Fitri atau Lebaran untuk menjadi rujukan Anda.E-commerce ini tidak hanya fokus, tapi segala hal produk yang bertemakan muslim karena Muslimarket.com merupakan marketplace bagi beragam produk yang mendukung gaya hidup muslim.Menariknya, setiap transaksi yang dilakuka lewat e-commerce ini akan disisihkan untuk bantuan ssial dan kemanusiaan kepada yayasan muslim. Dari segi layanan, Muslimarket menyediakan kemudahan dengan Pengiriman Gratis dan pengiriman tercepat 2 hari kerja untuk di wilayah Jabodetabek dan beberapa metode pembayaran termasuk COD (Cash On Delivery).Selain itu perlu diketahui bahwa Muslimarket memberlakukan "first pay, first serve" yang artinya saat Anda melakukan pembelian tapi belum melakukan transfer pembarayaran maka produk yang Anda beli masih memungkin dibeli oleh pelanggan lain.E-commerce Hijabenka merupakan bagian dari e-commerce fashion BerryBenka yang seperti diketahui berfokus pada produk fashion khusus perempuan. Berdasarkan pemantauan Medcom.id e-commerce ini memiliki ragam produk fashion yang cukup lengkap.Dalam situsnya, Hijabenka menyebutkan bahwa mereka menjual lebih dari 200 merek lokal dan karya desainer muslim untuk gaya pakaian hijabers. Selain menyediakan metode pembayaran yang biasa dijumpai pada e-commerce, Hijabenka juga menerima pengembalian produk hingga 14 hari setelah barang diterima.E-commerce ini didirikan oleh istri dari pendiri Bukalapak Achmad Zaky yakni Diajeng Lestari. HijUp hadir sebagai marketplace produk fashion segaligus kecantikan bagi muslimah. Meskipun fokus bagi kalangan perempuan di katalog, mereka masih ada produk yang ditujukan untuk pria.Hal menarik dari situs ini yang Medcom.id temukan adalah HijUp tidak hanya hadir sebagai e-commerce tapi juga blog inspirasi serta gaya hidup muslim. Misalnya HijUp e-magazine yang menampilkan tutorial mengenai gaya berpakaian serta menggunakan produk kecantikan termasuk menu sajian kuliner untuk menyambut bulan Ramadan.Sebagian dari Anda mungkin masih mengenali Zoya sebagai toko ritel yang menawarkan kebutuhan fesyen muslim untuk pria, wanita, dan anak-anak. Merek yang sudah ada sejak 2009 ini juga memiliki situs sendiri.Kelengkapan produk fashion untuk pria dan anak-anak dinilai sebagai salah satu nilai lebih dari e-commerce Zoya sehingga konsumen bisa berbelanja sekaligus untuk keluarga menyambut momen Idul Fitiri atau Lebaran.Selain menyediakan metode pembayaran transfer dan juga COD (Cash On Delivery) Zoya juga memberikan layanan pengiriman cepat dan pengembalian gratis dalam 30 hari.(MMI)