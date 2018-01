Empat Tips Menarik Minggu Ini

Jakarta: Perusahaan selalu memberikan update pada aplikasi atau layanan yang mereka berikan. Melalui pembaruan itu, mereka bisa menambal celah keamanan yang ada ataupun menambah fitur baru.



Banyaknya fitur yang ada pada sebuah aplikasi bisa membuat para penggunanya bingung. Sebagian mungkin tidak sadar akan keberadaan sebuah fitur. Karena itulah, Medcom.id selalu membuat tips tentang berbagai aplikasi populer, seperti Facebook, Instagram dan YouTube.

Inilah tips menarik minggu ini.Meskipun dikenal sebagai media sosial yang fokus pada gambar dan foto, Instagram kini juga dilengkapi dengan fitur Last Seen. Fitur itu memungkinkan pengguna untuk mengetahui terakhir kali seseorang aktif atau apakah seseorang sedang aktif atau tidak.Sayangnya, tidak semua orang senang dengan fitur Last Seen ini. Jika Anda tidak mau ada orang yang menguntit akun Instagram Anda, Anda bisa mematikan fitur Last Seen.Apakah Anda pernah menggunakan perangkat orang lain untuk membuka Facebook? Atau ponsel Anda hilang atau tercuri ketika Anda belum keluar dari akun Facebook Anda? Tidak usah khawatir. Facebook tahu akan bahaya ini. Karena itulah, mereka menyediakan fitur yang memungkinkan Anda untuk keluar dari akun Facebook di perangkat lain dengan cepat.YouTube dipenuhi dengan konten yang beragam. Di satu sisi, ada banyak konten yang bisa membantu Anda untuk belajar. Di sisi lain, tidak sedikit juga konten yang mengandung hal-hal tak pantas, mulai dari video tak senonoh, ujaran kebencian hingga konten yang mempromosikan kekerasan.Memang, YouTube memiliki algoritma dan orang-orang yang bertugas untuk menyaring konten yang ada. Sayangnya, dengan begitu banyaknya video yang diunggah ke YouTube setiap harinya, masih ada saja video tak pantas yang lolos.Karena itu, Anda bisa membantu agar YouTube bebas dari konten tak pantas dengan melaporkan video dengan konten yang menyalahi aturan yang Anda temukan.Fitur terbaru Instagram adalah kemampuan untuk menggunakan GIF pada Instagram Stories. Jika Anda bisa menggunakan GIF, Anda bisa membuat Stories Anda menjadi lebih menarik. Anda dapat menemukan GIF pada bagian stiker.(MMI)