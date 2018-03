Ini Cara Sembuyikan Foto yang Ditandai Rekan di Instagram

Jakarta: Instagram menjadi salah satu media sosial yang sering dimanfaatkan pengguna untuk berbagi hasil rekaman momen kebersamaan. Namun, sejumlah pengguna turut menggunakan media sosial ini untuk membagikan hal mungkin kurang menyenangkan.



Menghapus tanda pada unggahan tersebut yang dinilai sejumlah pengguna kurang sopan mungkin bukan menjadi pilihan. Jika Anda termasuk pengguna dengan penilaian tersebut, Anda dapat memanfaatkan fitur penyembunyian konten bertanda yang disediakan oleh Instagram.

1. Untuk mengakses foto pengguna lain yang menyematkan akun Anda sebagai penanda, akses menu Photos of You yang diwakili ikon Tag pada halaman akun Anda.2. Pilih dan klik foto yang ingin disembunyikan.3. Pada foto, klik menu yang diwakili ikon tiga titik bersusun vertikal di sudut kanan atas.4. Menekan ikon akan menampilkan sejumlah menu, dan pilih Post Options.5. Geser tuas pada opsi Keep in Photos of You, sehingga berubah warna dari biru ke abu-abu.6. Tekan tombol menu Back pada perangkat, dan pengaturan akan tersimpan secara otomatis serta foto tidak lagi tampil pada menu Photos of You.Langkah ini tidak akan menghapus tanda pada foto rekan Anda, dan jika berubah pikiran, Anda dapat memunculkan foto tersebut kembali ke menu Photos of You dengan mengakses foto yang sama di akun rekan.Kemudian lakukan langkah ketiga pada daftar langkah di atas, dan lakukan hal sebaliknya pada langkah kelima.Selamat mencoba!(MMI)