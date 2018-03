Cara Membuka Beberapa Tab Sekaligus di Chrome

Jakarta: Ada banyak pilihan browser yang bisa Anda gunakan. Chrome dari Google merupakan salah satu peramban favorit yang ada saat ini. Tidak heran, mengingat ada banyak fitur yang memudahkan para pengguna Chrome.



Salah satu fitur yang ditawarkan oleh Google adalah fitur untuk membuka beberapa tab ketika Anda membuka Chrome untuk pertama kali. Fitur ini sangat berguna bagi Anda yang memang memerlukan untuk membuka banyak tab ketika berselancar di internet.

Dengan begitu, ketika Anda membuka Chrome, Anda akan secara otomatis masuk ke situs-situs yang memang sering Anda buka. Ini cara untuk membuka lebih dari satu tab pada Chrome sekaligus.1. Klik ikon tiga titik vertikal pada kanan atas2. Pilih opsi Settings3. Scroll down hingga Anda menemukan bagian "On Startup"4. Pilih opsi "Open a specific page or set of pages"5. Klik "Add a new page"6. Masukkan alamat situs yang Anda inginkanDi sini, Anda juga bisa langsung mengakses bagian tertentu dari sebuah situs. Misalnya, Anda bisa langsung mengetikkan "medcom.id/teknologi" untuk langsung masuk ke bagian teknologi dari situs Medcom.id. Jika Anda ingin menambahkan halaman baru, Anda bisa kembali mengklik "Add a new page".Selamat mencoba!(MMI)