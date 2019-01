Lihat Warna Favorit Unggahan Instagram Selama 2018, Caranya?

Jakarta: Setelah fitur 2018bestnine menjadi layanan populer di kalangan pengguna Instagram di akhir 2018, sebetulnya juga ada layanan lain yang bisa merangkum data menarik dari aktivitas akun Instagram Anda selama setahun.



Dikutip dari The Verge, sebuah layanan berbasis web bernama Year of Colour bisa mengetahui warna apa saja yang mendominasi foto unggahan Anda di akun Instagram. Selain itu juga ada fitur yang serupa dengan layanan 2018bestnine.

Apabila 2018bestnine menampilkan foto Instagram Anda yang paling banyak disukai, Tear of Colour akan menampilkan warna dominan dari foto Instagram Anda yang paling disukai.Jadi layanan Year of Colour memberikan sebuah visualisi data yang diracik oleh kecerdasan buatan pada layanan tersebut sementara layanan 2018bestnine hanya sekadar mengumpulkan data yang sudah ada berdasarkan jumlah Like saja.Cara menggunakannya masih serupa dengan 2018bestnine. Pertama pengguna harus mengizinkan layanan Year of Colour untuk mengakses akun Instagram Anda. Kemudian Anda akan diminta memilih rentang periode unggahan Instagram yang ingin dianalisa.Setelah itu akan muncul diagram berupa lingkaran dengan berbagai warna. Lingkaran berwarna dengan ukuran yang besar menandakan bahwa warna tersebut sangat dominasi pada seluruh foto unggahan Instagram Anda dan berasal dari foto yang paling banyak disukai oleh pengguna Instagram lainnya.Tidak hanya di situ, tersedia juga tools untuk mengkustomisasi visualisasi data, misalnya menyingkirkan jenis warna yang tidak cerah atau menampilkan warna yang paling dominan dan disukai berdasarkan periode atau rentang waktu tertentu yang bisa berubah dalam bentuk animasi singkat.Dari informasi yang dikumpulkan ternyata Year of Colour dikembangkan oleh pasangan suami istri Stef Lewandowski dan Emily Quinton. Keduanya mengelola sebuah blog bernama Makelight yang berisi ide-ide menciptakan konten kreatif.(MMI)