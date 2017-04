6 Cara Mudah Bikin Ponsel Android Lebih Aman

Metrotvnews.com, Jakarta: Mulai dari pencuri hingga hacker, ada banyak hal yang mengancam keamanan ponsel Anda. Meskipun tidak ada cara untuk mengamankan ponsel Android Anda sepenuhnya, ada beberapa cara sederhana untuk menyelamatkannya dari ancaman keamanan kebanyakan.



Inilah 6 cara mudah yang bisa Anda lakukan, seperti yang dirangkum oleh PC World.

Ada banyak pengguna Android yang tidak mengunci layar ponselnya karena mereka tidak mau repot menggunakan passcode. Harus diakui, mengetikkan password setiap kali membuka ponsel memang agak menyebalkan. Tapi ia merupakan perlindungan paling dasar dari sebuah ponsel.Jika belum mengaktifkan kunci layar ponsel, Anda bisa mengakses Settings > Security > Screen Lock. Anda bisa menggunakan PIN atau passcode. Namun, sebaiknya Anda tidak menggunakan kunci pola.Menurut Make Use Of, kunci pola kurang aman karena setiap kali Anda membuka kunci ponsel, pola kunci ponsel Anda berbekas pada layar. Karena itu, Anda harus membersihkan layar ponsel setiap kali Anda membukanya. Namun, tidak ada yang tahu kapan pencuri akan beraksi. Karena itu, sebaiknya Anda tidak menggunakan kunci pola.Jika Anda kehilangan ponsel Android, Anda bisa menggunakanuntuk melacak perangkat Anda. Kalau memang diperlukan, Anda bisa menghapus semua data dalam ponsel dari jauh. Namun, ada pengaturan yang harus Anda aktifkan sebelum bisa menggunakan fitur ini.Akses Settings > Google > Security. Ada 2 hal yang harus Anda aktifkan, yaitu "Remotely locate this device" dan "Allow remote lock and erase." Kedua fitur itu memungkinkan Anda untuk melacak posisi ponsel dan menghapus data di dalamnya selama ia terhubung dengn internet dan baterainya masih bertahan.Google berusaha untuk memastikan aplikasi yang ada di Google Play Store terbebas dari malware. Namun, Anda tetap bisa diajak untuk mengunduh aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga atau bahkan dari situs yang tidak diketahui. Memang, ada beberapa toko aplikasi selain Google yang resmi, seperti Amazon misalnya.Meskipun begitu, ada beberapa toko aplikasi yang tidak seaman Play Store. Selain itu, ada juga situs yang dapat memasang aplikasi ke ponsel Anda tanpa izin. Untungnya, Android bisa memblokir aplikasi yang tidak diunduh dari Play Store.Untuk itu, Anda perlu masuk Settings > Security. Setelah itu, pada bagian "Unknown sources", pastikan ia berada dalam keadaan non-aktif.Meskipun Google berusaha untuk mencegah masuknya aplikasi dengan malware ke Play Store, selalu ada kemungkinan ada aplikasi dengan malware yang lolos dari pemeriksaan Googe. Anda bisa mengaktifkan fitur yang memungkinkan ponsel memindai aplikasi yang sudah terpasang pada ponsel.Untuk itu, masuk ke Settings > Google > Security > Verify app. Setelah itu, aktifkan fitur "Scan device for security threats".Hacker terus memperbarui strategi mereka untuk meretas ponsel Android. Karena itulah, Google terus merilis update keamanan untuk menambal lubang keamanan terbaru yang ada. Memastikan ponsel Anda telah mengunduh update merupakan salah satu cara termudah untuk memastikan ponsel Anda aman dari hacker.Biasanya, ponsel Android Anda akan secara otomatis meminta Anda untuk mengunduh patch terbaru. Untuk memeriksa apakah ada update baru, Anda bisa mengakses Settings > About Phone > System updates.Aplikasi dengan malware bukanlah satu-satunya hal yang harus Anda khawatirkan. Ada juga situs yang penuh dengan kode jahat yang berusaha untuk mencuri informasi pribadi Anda atau berusaha untuk memasangkan aplikasi jahat ke ponsel Anda.Untungnya, Chrome untuk Android dilengkapi dengan mode "Safe Browsing". Ia akan memperingatkan Anda saat hendak mengunjungi situs yang dicurigai tidak aman. Peringatan ini memungkinkan Anda untuk tidak mengakses halaman yang berbahaya tersebut.Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda perlu masuk ke Settings > Privacy. Pastikan fitur "Safe Browsing" dalam keadaan aktif.(MMI)