Teman Bisa Bantu Kembalikan Password Facebook Anda, Caranya?

Jakarta: Akibat terbiasa selalu login di aplikasi Facebook Anda biasanya Anda akan lupa dengan password atau kata kunci akun Anda saat log out. Biasanya hal ini terjadi apabila Anda baru saja mengganti ponsel baru dan baru memasang lagi aplikasi Facebook.



Padahal, kata kunci atau password tersebut sangat mudah Anda hafal tapi karena tidak terbiasa melakukan proses login dan logout maka Anda tidak terlatih untuk menghafalnya. Beruntung Facebook memahami kebiasaan penggunanya.

Layanan Facebook memiliki fitur trusted contacts, fungsinya saat lupa password, Anda bisa dengan mudah kembali mendapatkan password pengganti sementara dari pesan yang diterima oleh rekan atau kontak Anda di Facebook.Tentunya, Anda harus memiliki rekan atau kontak di Facebook yang Anda percaya. Nantinya, Facebook juga akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah benar Anda lupa password Facebook yang Anda miliki dan rekan Facebook Anda mengenal Anda.Berikut Medcom.id sudah rangkum langkah untuk menggunakan fitur tersebut.Pertama Anda harus membuka aplikasi Facebook di ponsel Anda dan login ke akun Anda. Kemudian alihkan perhatian Anda ke deretan ikon yang ada di bagian atas tampilan aplikasi Facebook, pilih ikon yang beradai di paling kanan berupa 3 garis tersusun vertikal untuk menuju halaman fitur-fitur Facebook.Setelah masuk ke halaman fitur-fitur Facebook, geser halaman tersebut ke bawah hingga Anda menemukan bagian help and settings lalu pilih menu pengaturan akun atau account settings.Apabila Anda sudah masuk ke halaman pengaturan akun maka lanjutkan dengan memilih menu security dan login yang disimbolkan dengan ikon bergambar gembok. Pada menu halaman itu akan berisi seluruh pengaturan terkait keamaman akun Facebook Anda termasuk proses login.Kini Anda harus menggeser menu di halaman tersebut hingga menemukan menu yang menyebutkan fitur trusted contacts.Menu tersebut memerintahkan Anda untuk memilih 3 hingga 5 teman di Facebook yang bisa membantu Anda saat tidak bisa login atau lupa password. Pilih menu tersebut.Bagi Anda yang pertama kali menggunakan fitur ini Anda akan menerima halaman berisi penjelasan fitur tersebut. Pilih menu di bawahnya untuk mengaktifkan fitur ini kemudian Anda akan disajikan halaman berisi daftar teman Anda di Facebook yang bisa Anda pilih masuk dalam fitur trusted contacts.Seperti yang sudah dijelaskan di awal, teman Facebook yang Anda pilih nantinya membantu Facebook untuk memverifikasi informasi Anda saat Anda mengalami problem untuk masuk ke akun Facebook.Pastikan Anda memilih teman Facebook yang Anda percaya, misalnya anggota keluarga terdekat Anda yang juga menggunakan Facebook. Untuk menyelesaikan fitur ini Anda cukup memilih menu done yang ada di sisi kanan tampilan halaman tersebut.Anda tetap bisa merubah daftar teman Facebook yang ada di dalam fitur trusted contacts dengan cara masuk lagi ke fitur ini dengan mengikuti urutan langkah yang sudah diberikan.(MMI)