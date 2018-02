Tak Ingin Reputasi Bisnis Rusak di Dunia Online? Lakukan Ini

Jakarta: Melalui internet, Anda memang bisa mudah mempromosikan bisnis Anda. Pada saat yang sama, konten negatif tentang merek Anda juga bisa beredar dengan sama mudahnya. Bagaimana cara untuk melacak konten negatif tentang bisnis Anda?



Salah satu yang bisa Anda lakukan adalah dengan mencari perusahaan Anda di internet. Lalu, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menemukan konten negatif tentang merek Anda? Ada beberapa langkah yang Verisign sarankan Anda lakukan.

Menurut survei terbaru dari We Are Social dan Hootsuite pada Januari 2018, ada 130 juta orang di Indonesia yang menggunakan media sosial secara aktif. Itulah mengapa media sosial menjadi salah satu platform paling penting untuk menjangkau audiens Anda.Sama seperti Google, Facebook, Twitter dan LinkedIn memiliki algoritma untuk menentukan konten/akun yang terletak di bagian atas dalam hasil pencarian. Dengan membuat konten terkait merek Anda secara konsisten di media sosial, Anda bisa membuat konten negatif tentang perusahaan Anda tidak muncul di bagian atas pencarian.Jika ada situs atau konten yang membahas merek Anda secara negatif, sebaiknya Anda tidak memberikan tautan atau URL ke konten tersebut di situs/halaman Anda sendiri. Hal ini akan membuat situs tersebut terdorong ke peringkat atas dalam pencarian.Tidak hanya itu, ini juga mendorong konsumen Anda untuk keluar dari situs Anda. Karena itu, sebaiknya Anda memberikan tanggapan atau jawaban atas konten negatif tersebut di situs Anda sendiri.Selain membuat profil perusahaan di Google, Bing dan Yahoo!, Anda juga bisa membuat profil di situs seperti Yelp. Selain itu, Anda juga bisa membuat situs tentang bisnis Anda. Namun, pastikan Anda memiliki alasan untuk membuat situs itu dan tidak sekadar ikut-ikutan.Tidak berhenti sampai di situ, Anda juga bisa membuat blog yang berisi tentang konten yang bermanfaat dan relevan dengan perusahaan. Tulisan yang Anda buat tidak harus panjang, yang penting adalah konsistensi.Anda bisa mengunakan Sitelink pada iklan di mesin pencari seperti Google dan Bing. Fungsi dari Sitelink ini adalah untuk memudahkan calon pengunjung menavigasi situs Anda karena Sitelink akan membawa pengunjung ke bagian dalam situs dan bukannya halaman pembuka.Contoh Sitelink pada Google.Sitelink juga berfungsi untuk menenggelamkan konten buruk terkait merek Anda. Menurut Google, penggunaan Sitelink juga meningkatkan CTR (Click Through Ratio/Rasio Klik Tayang) hingga rata-rata 20-30 persen.Jika Anda tidak memiliki konten yang cukup untuk mengalahkan konten negatif, Anda bisa memanfaatkan iklan berbayar untuk melawan konten negatif. Anda bisa menampilkan iklan di samping hasil pencarian. Pada iklan ini, Anda bisa menghubungkannya ke bagian untuk mengatasi keluhan atau kritik.Anda bisa membeli nama domain yang berpotensi untuk digunakan untuk merusak reputasi bisnis Anda. Hal ini bisa Anda lakukan setelah ada pemberitaan buruk atau sebelumnya.(MMI)