Begini Cara Cegah Perundungan di Instagram

Jakarta: Pada awal bulan ini, Instagram merilis alat baru untuk melawan perundungan atau bullying. Alat berbasis kecerdasan buatan itu akan bisa mendeteksi perundungan baik dalam foto ataupun caption. Alat ini bahkan bisa digunakan ketika Anda sedang melakukan siaran langsung.



Bagaimana cara menggunakannya?

1. Buka aplikasi Instagram2. Masuk ke halaman profil Anda dengan mengetuk ikon orang pada kanan bawah3. Ketuk ikon hamburger pada kanan atas4. Pilih opsi Settings5. Scroll down sampai Anda menemukan bagian "Privacy and Security"6. Ketuk "Comment Controls"7. Aktifkan opsi pada bagian filterDi sini, Anda juga bisa mengatur orang-orang yang bisa membuat komentar pada konten yang Anda unggah.Secara default, semua orang akan bisa membuat komentar. Namun, Anda juga bisa membatasi orang-orang yang berkomentar menjadi orang yang Anda ikuti, pengikut Anda, dan gabungan dari kedunya.Pada bagian Filters, ada tiga opsi yang bisa Anda aktifkan. Opsi pertama adalah untuk secara otomatis menyembunyikan komentar yang mengadung kata-kata yang dianggap kasar.Jika ada kata-kata lain yang ingin Anda blokir, Anda bisa mengaktifkan opsi kedua, "Manual Filter". Di sini, Anda juga bisa menuliskan kata-kata yang ingin Anda blokir.Terakhir, Anda bisa aktifkan "Filter Most Reported Words". Ini akan membuat Instagram secara otomatis menyembunyikan komentar yang mengandung kata-kata yang sering Anda laporkan.(MMI)