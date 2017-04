3 Cara Hindari Komunikasi yang Tidak Diinginkan di Media Sosial

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat yang tinggal berjauhan dengan anggota keluarga dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Kemampuan tersebut dihadirkan salah satunya melalui media sosial.



Tidak selamanya media sosial menawarkan kenyamanan dalam berkomunikasi. Masyarakat sering kali harus berhadapan dengan percakapan yang tidak diinginkan pada platform media sosial mereka.

Kemungkinan berhadapan dengan situasi ini tidak berarti Anda tidak dapat menghindarinya. Berikut kami hadirkan cara sederhana menghindari percakapan yang tidak diinginkan pada media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook.Cara pertama yang dapat Anda lakukan adalah membatasi kontak yang dapat melihat atau berinteraksi pada unggahan. Sejumlah media sosial besar telah menyediakan level pengendalian terkait kontak yang dapat Anda manfaatkan.Facebook secara default telah menerapkan pengaturan memungkinkan setiap pengguna mengirimkan pesan di platform sosialnya kepada siapapun. Namun, pesan dari pengguna yang belum terhubung akan masuk ke dalam folder Message Requests, sehingga Anda dapat memeriksa dan memutuskan tanggapan yang akan diberikan pada pesan tersebut.Namun, jika pengguna telah terhubung, Anda dapat mengakfikan opsi Mute dalam box percakapan di Messenger, atau memutuskan pertemanan dengan memblokir akun mereka. Sementara pada Twitter, pesan langsung hanya dapat dikirimkan antara pengguna yang telah saling mengikuti satu sama lain.Jika tidak dikehendaki, Anda dapat memblokir pesan dengan cara berhenti mengikuti akun pengguna. Sementara untuk Mention pada beranda, Anda dapat menyembunyikannya melalui opsi Mute dengan mengklik ikon roda bergerigi pada halaman profil manapun, atau memblokirnya secara keseluruhan dengan mengklik ikon yang sama.Pada Instagram, Anda dapat menemukan opsi Mute dan Block di dalam rangkaian percakapan, pada ikon “i”. Secara default, Instagram mengizinkan pengguna yang belum terhubung untuk dapat mengirimkan pesan langsung.Dengan memblokir akun pengguna, mention oleh pengguna yang mencantumkan username Anda tidak akan muncul. Sementara itu, Anda dapat menyembunyikan Stories dari sejumlah orang via menu Story Setting pada menu Options di aplikasi mobile.Alih-alih membatasi pengguna yang dapat berinteraksi dengan Anda, ada baiknya jika Anda memperhatikan dan menerapkan batasan terkait konten yang Anda unggah. Media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram memungkinkan pengguna lain untuk mengetahui isi akun Anda secara default, jika Anda tidak mengubah pengaturannya.Sebaiknya Anda tidak mencantumkan lokasi keberadaan Anda pada unggahan yang bersifat publik, demi keamanan. Sementara itu, mungkin tidak seluruh unggahan Anda bersifat pubik. Pada Facebook Anda tetap dapat memeriksanya dengan mengklik tiga titik pada foto profil dan memilih View As untuk mengetahui konten yang ditampilkan saat pengguna yang Anda pilih mengunjungi halaman Facebook Anda.Pada Twitter dan Instagram, kecuali Anda ingin mengubah akun menjadi benar-benar private atau terkunci untuk pengguna lain, kami sarankan untuk berhati-hati dengan konten yang Anda unggah.Anda juga dapat membatasi kemudahan pengguna lain untuk menemukan Anda pada media sosial, termasuk dengan tidak menggunakan nama asli sebagai username sebagai langkah awal dan cara termudah.Sementara itu pada Facebook, Anda dapat mengklik Privacy, dan pada menu Who can look me up?, Anda dapat menghentikan pengguna lain dalam menemukan Anda via alamat email dan nomor ponsel, serta mencegah profil muncul di hasil pencarian situs.Opsi serupa juga dapat Anda temukan pada Twitter versi situr, dengan mengklik Privacy and Safety pada menu pengaturan, dan hapus tanda centang pada kotak “Let others find me by email address” dan “Let others find me by phone number”.Sayangnya, Instagram tidak memberikan Anda pilihan serupa. Akun Anda tetap dapat tersembunyi dengan menghilangkan ketertautan akun Instagram dengan Facebook dan Twitter, via menu Linked Accounts di Setting pada aplikasi mobile.(MMI)