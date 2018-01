Cegah Sembarang Orang Lihat WhatsApp Status Anda, Begini Caranya

Jakarta: Whatsapp memiliki fitur bernama WhatsApp Status. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan fitur Instagram Stories, untuk berbagi teks, foto, animasi GIF, maupun video.



Biasanya, konten video menjadi yang paling banyak di unggah ke WhatsApp Status. Tentu saja konten di dalam WhatsApp Status hanya bisa dilihat oleh seluruh kontak WhatsApp yang Anda simpan di ponsel.

Meskipun begitu tidak seluruhnya kontak WhatsApp yang Anda miliki terdiri dari teman akrab Anda, pasti ada yang merupakan relasi profesional atau mungkin kenalan yang tidak begitu akrab.Oleh sebab itu Anda merasa malu untuk mengunggah konten ke WhatsApp Status yang menggambarkan kegiatan yang sedang Anda lakukan. Beruntung WhatsApp Status didukung fitur untuk membatasi siapa saja yang bisa melihat WhatsApp Status kita.Fitur ini adalah fitur pengaturan privasi dan cara emnggunakannhya sangat mudah. Berikut ini tim Medcom.id sudah merangkum cara menggunakannya.Langkah pertama adalah dengan membuka aplikasi WhatsApp Anda di ponsel. Setelah Anda membuka aplikasi WhatsApp kini Anda harus mengakses kolom fitur WhatsApp Status. Caranya, Anda harus memilih teks bertuliskan status yang ada di bagian atas tampilan aplikasi WhatsApp.Di halaman kolom WhatsApp Status pilih ikon berupa 3 titik yang tersususn vertikal pada bagian sudut kanan atas tampilan aplikasi WhatsApp untuk menampilkan menu opsi. Apabila Anda sudah memilihnya, akan muncul dua menu opsi.Pilih opsi pengaturan privasi status atau yang dituliskan sebagai status privacy. Nantinya Anda akan dialihkan ke halaman berisi 3 jenis opsi pengaturan privasi WhatsApp Status.Ada 3 jenis pengaturan privasi WhatsApp Status. Pilihan pertama yaitu my contacts artinya semua orang di daftar kontak Anda bisa melihat WhatsApp Status yang Anda buat.Pilihan kedua, my contacts except, artinya seluruh kontak di WhatsApp Anda bisa melihat WhatsApp Status Anda terkecuali beberapa orang. Apabila Anda memilih ini maka Anda akan dialihkan ke halaman berisi daftar kontak WhatsApp yang bisa Anda pilih untuk tidak bisa melihat WhatsApp Status Anda.Mirip dengan pilihan kedua, di pilihan ketiga yaitu only share with, artinya Anda menentukan sendiri siapa saja di daftar kontak Anda yang bisa melihat WhatsApp Status yang Anda buat. Jadi tingkat privasinya lebih tinggi lagi.(MMI)